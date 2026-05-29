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Mariella Mularoni, il cordoglio di Alleanza Riformista

29 mag 2026
Mariella Mularoni, il cordoglio di Alleanza Riformista

Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Mariella Mularoni, figura di primo piano della vita istituzionale e politica della Repubblica di San Marino. Membro del Consiglio Grande e Generale, Capitano Reggente e Segretario di Stato, ha dedicato gran parte della propria vita al servizio della comunità sammarinese con passione, competenza e un profondo senso delle istituzioni. In questo momento di dolore desideriamo ricordarne l'impegno costante a favore del Paese, il rispetto per il confronto democratico e la capacità di interpretare con serietà e responsabilità i ruoli che le sono stati affidati nel corso della sua esperienza pubblica. Ricordiamo con profonda gratitudine e commozione la sua rara capacità di coniugare rigore istituzionale e vicinanza umana, qualità che hanno contraddistinto non solo la sua azione di governo, ma l'intera sua vita pubblica al servizio della comunità sammarinese, dall’impegno politico nelle file del Partito Democratico Cristiano Sammarinese fino ai più alti incarichi istituzionali della Repubblica. Anche durante la malattia ha continuato a svolgere il proprio incarico con dignità, determinazione e spirito di servizio, anteponendo fino all'ultimo il proprio dovere verso il Paese e i cittadini. Alle sue figlie, a tutti i suoi familiari e ai suoi cari rivolgiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze, unendoci al dolore di quanti oggi ne piangono la scomparsa e ne ricordano l'esempio di servizio alla Repubblica.

c.s. Alleanza Riformista




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