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Mariella Mularoni, il cordoglio di Anis

29 mag 2026
Mariella Mularoni, il cordoglio di Anis

L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese tutta esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni e si stringe attorno alle figlie in questo momento di grande dolore. Desideriamo estendere le nostre più sincere condoglianze anche ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lei un percorso umano e istituzionale. Mariella Mularoni è stata per anni protagonista della vita politica e istituzionale della nostra Repubblica nel corso della quale è giunta a ricoprire anche la più alta carica dello Stato. Di lei ricorderemo sempre la straordinaria sensibilità umana, il comportamento affabile e gentile, la disponibilità al dialogo, il suo impegno nel sociale e la determinazione con cui ha continuato a svolgere il compito che le era stato affidato nonostante la malattia. Ci uniamo al cordoglio dell’intera Comunità, ricordandone con affetto e rispetto la figura e l’opera svolta.

c.s. A.N.I.S.





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