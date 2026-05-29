Mariella Mularoni, il cordoglio di Anis

L’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese tutta esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa del Segretario di Stato Mariella Mularoni e si stringe attorno alle figlie in questo momento di grande dolore. Desideriamo estendere le nostre più sincere condoglianze anche ai collaboratori e a quanti hanno condiviso con lei un percorso umano e istituzionale. Mariella Mularoni è stata per anni protagonista della vita politica e istituzionale della nostra Repubblica nel corso della quale è giunta a ricoprire anche la più alta carica dello Stato. Di lei ricorderemo sempre la straordinaria sensibilità umana, il comportamento affabile e gentile, la disponibilità al dialogo, il suo impegno nel sociale e la determinazione con cui ha continuato a svolgere il compito che le era stato affidato nonostante la malattia. Ci uniamo al cordoglio dell’intera Comunità, ricordandone con affetto e rispetto la figura e l’opera svolta.

c.s. A.N.I.S.









