Mariella Mularoni, la forza della gentilezza. Il Rotary ne ricorda l'umanità e una vita dedicata al servizio

Una serata di ricordi, emozioni e profonda partecipazione quella che il Rotary Club San Marino ha dedicato lunedì sera a Mariella Mularoni, scomparsa il 29 maggio scorso, per onorarne la memoria e ripercorrere il significato di una vita interamente improntata al servizio degli altri. Al termine della conviviale, che ha visto una numerosissima partecipazione, l'introduzione della Presidente del Rotary Club San Marino, Giulia Magnani, che ha dato avvio alla commemorazione, ricordando con grande affetto la socia rotariana. Hanno poi preso la parola, nell'ordine, il Consigliere Aida Maria Adele Selva, le figlie di Mariella, Giulia e Beatrice Berti, l’amico Giulio Caramaschi e il cognato Marino Albani. I loro interventi hanno arricchito il ricordo di Mariella, contribuendo a restituirne la dimensione più personale e umana, accanto a quella pubblica e istituzionale. Nel corso della serata è emerso il ritratto di una donna capace di assumere responsabilità sempre maggiori senza mai perdere i tratti più autentici del proprio carattere: la sobrietà, la gentilezza, la capacità di ascolto e una profonda attenzione alle persone. Dall'insegnamento della lingua inglese, vissuto con passione e sensibilità verso generazioni di studenti, all'appartenenza al Rotary; dall'impegno politico fino alla Suprema Magistratura della Repubblica e alla guida della Segreteria di Stato alla Sanità, Mariella ha interpretato ogni ruolo con equilibrio, determinazione e autentico spirito di servizio. Sobrietà, ascolto, rispetto e un sorriso sempre presente sono stati i valori al centro della commemorazione. Una gentilezza autentica, mai formale, accompagnata dalla fermezza delle convinzioni e dalla capacità di esercitare autorevolezza senza rinunciare alla sensibilità e all'umanità. Un ricordo particolare è stato dedicato al 2019, quando Mariella, socia del Rotary Club San Marino, venne eletta Capitano Reggente, motivo di profondo orgoglio per il sodalizio. Anche nella più alta Magistratura dello Stato seppe portare equilibrio, rispetto per le Istituzioni e naturale attenzione alle persone. È stato ricordato anche il suo ultimo importante incarico pubblico, quello di Segretario di Stato alla Sanità, nel quale Mariella ha posto al centro del proprio impegno la prevenzione, la tutela dei più fragili e l'attenzione ai bisogni delle persone, interpretando ancora una volta la responsabilità istituzionale come autentico servizio alla comunità. Particolarmente toccante il ricordo del coraggio e della dignità con cui ha affrontato la malattia, continuando, anche nei momenti più difficili, a lavorare, a sorridere e a dedicarsi alla propria comunità. Un esempio di forza discreta e straordinario senso del dovere, che trova oggi continuità anche nella dedica alla sua memoria delle iniziative dell'Ottobre Rosa 2026. Nel corso della serata sono stati ricordati anche i funerali di Stato tributati a Mariella dalla Repubblica di San Marino, solenne riconoscimento del suo impegno istituzionale e del profondo segno umano lasciato nella comunità sammarinese. A conclusione della serata è stato proiettato un racconto commemorativo per immagini, realizzato attraverso una successione di foto, accompagnate da brevi riflessioni dedicate alle diverse stagioni della vita di Mariella. Un percorso intenso ed emozionante, capace di riunire in un unico racconto la donna, l'insegnante, la rotariana e la figura istituzionale, mettendo in luce il filo conduttore che ha accompagnato tutta la sua esistenza: ascoltare le persone, prendersene cura, servire la comunità. La proiezione ha rappresentato il momento conclusivo di un incontro che, attraverso le testimonianze e i ricordi condivisi, ha voluto rendere omaggio non soltanto agli incarichi ricoperti da Mariella, ma soprattutto al modo in cui ha saputo interpretarli, con una gentilezza mai disgiunta dalla determinazione e con un'umanità capace di lasciare un segno profondo. Per il Rotary Club San Marino, ricordare Mariella significa anche riaffermare il significato più autentico dell'ideale rotariano del servire al di sopra di ogni interesse personale. Un ideale che Mariella ha saputo incarnare nella scuola, nel Club, nelle Istituzioni e nella vita quotidiana. Al termine dell'incontro è rimasto soprattutto un sentimento di gratitudine per una persona che ha lasciato un segno profondo in quanti l'hanno conosciuta e nell'intera comunità sammarinese. Un sorriso gentile, una straordinaria capacità di ascolto e l'esempio di una vita nella quale insegnare, rappresentare e governare hanno significato sempre la stessa cosa: servire.



c.s. Rotary Club San Marino









