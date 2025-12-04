Marino Giannoni ricordato al Rotary Club San Marino



Tutti in piedi lunedì sera per ascoltare il ricordo al Rotary di Marino Giannoni, scritto dall'amico rotariano John Mazza.

La serata è stata aperta da questo momento toccante nella sala affollata e commossa, prima dell'intervento dell'ospite della serata, il generale Vincenzo Camporini, già Capo di Stato Maggiore della Difesa e oggi uno dei più accreditati opinionisti sulla crisi mondiale in corso.



Ecco il testo del ricordo di John Mazza.

Ricordo del socio ed amico Dott. Marino Giannoni

Funzionario di banca, con una lunga carriera fondata su una solida preparazione accademica e sviluppatasi con un lungo ed esteso percorso di formazione sul campo, in particolare quale responsabile dei servizi di finanziamento ed affidamento bancario.

Sapeva leggere nelle pieghe dei bilanci delle imprese, ma sapeva soprattutto mettere a fuoco le persone.

Uomo ben radicato e conosciuto nella nostra comunità, conosceva molto bene le persone, le famiglie, e le attività economiche presenti nel territorio e sapeva leggere ed interpretare le sue dinamiche interpersonali, sociali ed economiche.

Sempre disponibile al confronto, ma insofferente per l’eccessiva burocratizzazione delle procedure. Poco incline a formalismi, bensì schietto e senza troppi fronzoli.

Da sammarinese convinto non disdegnava intercalare espressioni dialettali (anche “colorite”) nelle sue argomentazioni tecniche e legali, e s’impegnava al meglio per riuscire ad assistere finanziariamente le famiglie e le imprese sammarinesi.

Da rotariano altrettanto convinto apprezzava il rapporto di amicizia tra noi soci e per questo partecipava assiduamente alla vita conviviale del Club; si interessava alle attività culturali e di approfondimento e caldeggiava il nostro essere concreti ed efficaci nei service e nelle attività benefiche e di sostegno alle persone svantaggiate o in difficoltà.

Un concittadino ed un rotariano che sosteneva ed attribuiva grande importanza ai valori dell’onesta e della correttezza.

Un amico che ricorderemo con stima, affetto e simpatia.

(John Mazza)



Nella foto, il dott. Marino Giannoni (ultimo seduto a destra al tavolo della presidenza) è ritratto durante l’Interclub del 1° maggio 1996 tra il Rotary Club San Marino e il Rotary Club Bologna Carducci. In quel momento Giannoni era presidente incoming per l’annata 1996-1997, che avrebbe poi guidato con autorevolezza, equilibrio e profondo spirito rotariano.

Accanto a lui il compianto Italo Giorgio Minguzzi, figura di grande valore umano e rotariano, anch’egli recentemente scomparso. Minguzzi sarebbe diventato Governatore del Distretto 2070 nell’annata 2005-2006. La sua storia rotariana è ricca e significativa: per 12 anni socio del Rotary Club Rimini, club fondato dal padre Livio - a sua volta Governatore nel 1964-65 - si era poi trasferito al Rotary Club Bologna Est, per diventare infine socio fondatore e primo presidente del Rotary Club Bologna Carducci.

In primo piano, in piedi, compare l’allora giovanissimo Guido Abbate, socio fondatore del club bolognese e oggi, a quasi trent’anni di distanza, Governatore del Distretto 2070. Una presenza che rende questa immagine ancor più significativa: un ritratto che riunisce personalità destinate a lasciare un segno profondo nella vita del Rotary.

Questa fotografia non è solo la testimonianza di un momento di cordiale convivialità rotariana, ma diventa oggi un prezioso ricordo dell’impegno, della dedizione e dello spirito di servizio che Marino Giannoni ha portato nel Rotary Club San Marino. Un frammento di storia che restituisce, con sincerità e calore, lo stile e i valori che Giannoni ha sempre incarnato.



Comunicato stampa

Rotary Club San Marino



