“Marino lo scalpellino” : presentazione del libro

“Marino lo scalpellino” : presentazione del libro.

Giovedì 16 dicembre alle ore 18 presso il “Reame” via Tonnini 14 San Marino-Città si svolgerà la presentazione del libro “Marino lo scalpellino”- Un Santo e una Nazione, tra leggenda, storia e tradizione. Testo scritto e illustrato da Chiara Maresi, in collaborazione con Laura Mancini, mamma e Raffaella Carlini logopedista. Un testo pensato per tutti i bambini che si sono da poco affacciati al mondo della lettura, ed in particolare per chi ha un D.S.A, il testo è scritto in rima, le parole ripetute nel testo più volte sono state colorate allo stesso modo, una leggera divisione in sillabe è tra i sostegni più importanti per favorire la lettura. Questa pubblicazione prova a raccontare, con illustrazioni originali e un testo chiaro e lineare, la leggenda del Santo che ha dato il suo nome alla nostra Repubblica, un modo simpatico per iniziare un percorso di cittadinanza consapevole. La narrativa nell’occasione si sposerà all’arte, infatti una piccola selezione delle opere che hanno partecipato al concorso “Stop-Reset-Start” organizzato dalla Carlo Biagioli srl, sarà esposta all’interno del locale per qualche tempo, l’evento sarà anche occasione per la presentazione delle stesse. Opere esposte: “Rinascita creativa” di Esther Cimmarrusti, “Faro” di Filomena Savino, “A braccio” di Pier Marino Colombari e “S.R.R” di Pier Antonio Costantini. Ingresso consentito nel rispetto delle disposizioni anticovid-19 Decreto n.197 e con prenotazione obbligatoria al numero 335/7341511.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: