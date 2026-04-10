Mario Perrotta al Teatro Titano con “Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità”

Mario Perrotta al Teatro Titano con “Nel blu – Avere tra le braccia tanta felicità”.

Mercoledì 15 aprile alle ore 21.00 il Teatro Titano ospita Mario Perrotta con il suo ultimo spettacolo, Nel blu – avere tra le braccia tanta felicità, un racconto sulla vita di Domenico Modugno. Prodotto da Permar Compagnia Mario Perrotta ed Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, lo spettacolo ricostruisce il ritratto di Modugno, simbolo di un’Italia che, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del boom economico, sembrava affacciarsi al futuro con fiducia e slancio. Partito da una Puglia povera e periferica, conquistò il mondo con la sua voce, incarnando il desiderio collettivo di un’intera generazione. Un artista che, pur consapevole dell’effimero, scelse di credere ostinatamente nella forza dei sogni: «Io voglio cantare la felicità. Anche se non esiste, mi voglio illudere che esista, devo credere che esista». Perrotta ne ripercorre la storia con la partecipazione di chi condivide quella stessa terra d’origine, intrecciando narrazione, memoria e musica dal vivo in una drammaturgia che attraversa il tempo e parla al presente. In scena con lui tre musicisti — Vanni Crociani al pianoforte e alla fisarmonica, Massimo Marches alla chitarra e al mandolino, Giuseppe Franchellucci al violoncello — che partecipano attivamente alla costruzione della drammaturgia, intrecciando la musica alla narrazione e contribuendo a restituire, anche attraverso il suono, la figura e l’immaginario di Modugno. Le canzoni più celebri si intrecciano con episodi meno noti della sua vita, dando forma a uno spettacolo che è insieme concerto, racconto e viaggio nel tempo. Lo spettacolo ha ricevuto il Premio Ubu 2025 come Miglior progetto sonoro ed è stato accolto con entusiasmo dalla critica nazionale. Mario Perrotta è autore, attore e regista teatrale, tra i protagonisti del teatro di narrazione contemporaneo. È stato finalista ai Premi Ubu per dodici volte, vincendone quattro come interprete, autore e regista. Ha ricevuto inoltre il Premio Hystrio e il Premio Nazionale della Critica. I suoi spettacoli sono stati presentati, tra gli altri, al Festival d’Avignone e al New York Solo Festival. I biglietti sono acquistabili sul sito www.sanmarinoteatro.sm o presso la biglietteria del Teatro Titano a partire da quattro ore prima dello spettacolo.

c.s. San Marino Teatro

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