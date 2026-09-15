Marketing e vendite: a San Marino un evento per costruire un processo commerciale più efficace

Campagne pubblicitarie che generano contatti, siti web che ricevono traffico, richieste che arrivano via email o WhatsApp. Poi, però, una parte delle opportunità si perde perché marketing, sito e gestione commerciale non comunicano tra loro.
È da questo problema che nasce “La Macchina Clienti”, l’evento gratuito in programma mercoledì 7 ottobre 2026, dalle 17:00 alle 19:00, nella sede di The Space a Domagnano.
L’incontro, organizzato da The Space, The Strategy e CRM Assistance, è rivolto a imprenditori, titolari d’azienda e responsabili commerciali e marketing che vogliono rendere più strutturato il percorso che porta un potenziale cliente dal primo contatto fino alla vendita.
Un evento dedicato alle PMI
“La Macchina Clienti” è rivolto alle piccole e medie imprese che ricevono già lead, richieste di preventivi o appuntamenti e vogliono migliorarne la gestione.
L’incontro è pensato in particolare per quelle realtà nelle quali il processo commerciale è ancora distribuito tra strumenti diversi oppure dove gestionali ed ERP non coprono in modo efficace le esigenze di CRM e follow-up.
L’evento può interessare aziende attive in numerosi settori, dall’impiantistica ai servizi tecnici, dal commercio B2B all’immobiliare, fino a sanità privata, fitness, formazione, consulenza, informatica, assicurazioni e aziende con rete commerciale.
Gestire bene i lead è la soluzione
Per molte aziende il tema non è più quello della visibilità poiché la vera criticità nasce nella fase successiva: centralizzare i contatti, capire da quali attività arrivano, seguirli nel tempo e trasformarli in appuntamenti e clienti.
In assenza di un processo definito, diventa difficile misurare il ritorno delle attività di marketing e semplice perdere opportunità già acquisite.
“La Macchina Clienti” nasce proprio per mostrare come marketing e vendita possano diventare parti dello stesso sistema.
Il metodo presentato durante l’evento si articola in cinque blocchi, a partire dal target, dal messaggio e dai canali di acquisizione, fino all’approfondimento della conversione, dei CRM e delle automazioni AI.
Un caso reale per mostrare il processo
L’evento avrà un taglio pratico e durerà 2 ore.
Oltre ai principi alla base del metodo, verrà presentato il caso concreto di un’azienda passata da una gestione commerciale non strutturata a un processo organizzato, nel quale acquisizione, gestione dei contatti e attività di vendita sono collegate tra loro.
L’obiettivo è fornire ai partecipanti un modello applicabile alla propria realtà aziendale, utile per individuare eventuali dispersioni nel processo e rendere più misurabile il contributo del marketing alla crescita commerciale.
I relatori
A condurre l’incontro saranno quattro professionisti con competenze complementari nelle diverse fasi del percorso.
- Filippo Bacciocchi, CEO & Founder di The Strategy
- Niccolò Forcellini, CEO & Founder di The Space
- Massimo Ghiotti, Founder & CRM Sales Process Specialist di CRM Assistance, Zoho Authorized Partner
- Francesco Orazi, Responsabile Commerciale e di Canale di Zoho
Partecipazione gratuita per 30 posti
La partecipazione all’evento è gratuita e riservata a un massimo di 30 partecipanti.
La Macchina Clienti
7 ottobre 2026
Ore 17:00 – 19:00
The Space – Strada di Paderna 2, Domagnano, San Marino
La registrazione è disponibile sul sito thespacesm.com, nella pagina dedicata all’evento “La Macchina Clienti” > https://thespacesm.com/la-macchina-clienti
c.s. The Space