Marketing e vendite: a San Marino un evento per costruire un processo commerciale più efficace

Marketing e vendite: a San Marino un evento per costruire un processo commerciale più efficace.

Campagne pubblicitarie che generano contatti, siti web che ricevono traffico, richieste che arrivano via email o WhatsApp. Poi, però, una parte delle opportunità si perde perché marketing, sito e gestione commerciale non comunicano tra loro.

È da questo problema che nasce “La Macchina Clienti”, l’evento gratuito in programma mercoledì 7 ottobre 2026, dalle 17:00 alle 19:00, nella sede di The Space a Domagnano.

L’incontro, organizzato da The Space, The Strategy e CRM Assistance, è rivolto a imprenditori, titolari d’azienda e responsabili commerciali e marketing che vogliono rendere più strutturato il percorso che porta un potenziale cliente dal primo contatto fino alla vendita.

Un evento dedicato alle PMI

“La Macchina Clienti” è rivolto alle piccole e medie imprese che ricevono già lead, richieste di preventivi o appuntamenti e vogliono migliorarne la gestione.

L’incontro è pensato in particolare per quelle realtà nelle quali il processo commerciale è ancora distribuito tra strumenti diversi oppure dove gestionali ed ERP non coprono in modo efficace le esigenze di CRM e follow-up.

L’evento può interessare aziende attive in numerosi settori, dall’impiantistica ai servizi tecnici, dal commercio B2B all’immobiliare, fino a sanità privata, fitness, formazione, consulenza, informatica, assicurazioni e aziende con rete commerciale.

Gestire bene i lead è la soluzione

Per molte aziende il tema non è più quello della visibilità poiché la vera criticità nasce nella fase successiva: centralizzare i contatti, capire da quali attività arrivano, seguirli nel tempo e trasformarli in appuntamenti e clienti.

In assenza di un processo definito, diventa difficile misurare il ritorno delle attività di marketing e semplice perdere opportunità già acquisite.

“La Macchina Clienti” nasce proprio per mostrare come marketing e vendita possano diventare parti dello stesso sistema.

Il metodo presentato durante l’evento si articola in cinque blocchi, a partire dal target, dal messaggio e dai canali di acquisizione, fino all’approfondimento della conversione, dei CRM e delle automazioni AI.

Un caso reale per mostrare il processo

L’evento avrà un taglio pratico e durerà 2 ore.

Oltre ai principi alla base del metodo, verrà presentato il caso concreto di un’azienda passata da una gestione commerciale non strutturata a un processo organizzato, nel quale acquisizione, gestione dei contatti e attività di vendita sono collegate tra loro.

L’obiettivo è fornire ai partecipanti un modello applicabile alla propria realtà aziendale, utile per individuare eventuali dispersioni nel processo e rendere più misurabile il contributo del marketing alla crescita commerciale.

I relatori

A condurre l’incontro saranno quattro professionisti con competenze complementari nelle diverse fasi del percorso.

Filippo Bacciocchi, CEO & Founder di The Strategy

Niccolò Forcellini, CEO & Founder di The Space

Massimo Ghiotti, Founder & CRM Sales Process Specialist di CRM Assistance, Zoho Authorized Partner

Francesco Orazi, Responsabile Commerciale e di Canale di Zoho

Partecipazione gratuita per 30 posti

La partecipazione all’evento è gratuita e riservata a un massimo di 30 partecipanti.

La Macchina Clienti

7 ottobre 2026

Ore 17:00 – 19:00

The Space – Strada di Paderna 2, Domagnano, San Marino

La registrazione è disponibile sul sito thespacesm.com, nella pagina dedicata all’evento “La Macchina Clienti” > https://thespacesm.com/la-macchina-clienti

c.s. The Space

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