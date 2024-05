Marlù al fianco della fondazione "Una nessuna centomila"

Marlù, grazie alla collaborazione con RAI Pubblicità, è official sponsor del Concerto “UNA NESSUNA CENTOMILA - IN ARENA”, l’appuntamento con le grandi voci della musica italiana insieme contro la violenza sulle donne, andato in scena all’Arena di Verona il 4 e il 5 maggio. È stato un doppio momento di festa e condivisione che, grazie ai proventi dei due concerti, servirà a dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che aiutano le donne vittime di violenza. Sarà possibile rivivere l’evento mercoledì 8 maggio alle ore 21.30, in quanto l’intero spettacolo verrà trasmesso in TV su RAI 1 e, in contemporanea su RAI Radio2 e su RAI Play. L’Arena di Verona ha ospitato ancora una volta un evento che unisce tantissimi nomi della musica nella lotta contro il femminicidio”, ha dichiarato Marta Fabbri, Responsabile Corporate Governance dell’azienda, “Marlù ha scelto di sostenere il concerto UNA NESSUNA CENTOMILA – IN ARENA per dare un proprio contributo simbolico e un segno concreto di educazione all’affettività, soprattutto per le nuove generazioni. Un contributo e una scelta che sono espressi dal payoff #DiversamenteTu, che accompagna sempre le nostre iniziative, perché il mondo di Marlù è inclusivo, rispettoso di tutte le diversità, fra cui quelle di genere, e vuole valorizzare l’unicità di ciascuna e ciascuno come un gioiello prezioso, invitando tutti ad accettar sé stessi e gli altri, senza aver paura delle emozioni, della diversità e dei cambiamenti, nostri e altrui”. Nella settimana della loro festa, Marlù ha voluto celebrare tutte le mamme e le donne in generale, offrendo l’opportunità a una delegazione di 15 dipendenti donne e di 5 socie del Soroptimist Single Club San Marino, da sempre impegnato a contrastare la violenza sulle donne, di prendere parte al concerto “Una Nessuna Centomila – In Arena” e diventare per una serata una Marlù Dreamers, dando loro la possibilità di vivere un’esperienza speciale.

