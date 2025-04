Marlù all'Expo di Osaka 2025: la creatività individuale diventa motore della società del futuro

Marlù, marchio di gioielleria democratica nato nel 2001 a San Marino, in occasione dell'Expo di Osaka 2025 è presente all'interno del Padiglione dedicato alla Repubblica, per celebrare il legame con la terra di origine delle sue fondatrici, le sorelle Fabbri. Durante la manifestazione - in programma da Aprile ad Ottobre - Marlù propone una edizione limitata di gioielli, interpretando il tema dell'Expo “Designing Future Society for Our Lives” che invita alla progettazione di una società futura in cui la diversità e le idee individuali diventano il motore di una comunità più equa. Un concetto che si sposa perfettamente con i valori di Marlù, che sostiene fermamente l'importanza della diversità e dell'unicità di ogni individuo, che deve essere libero di esprimersi, di provare emozioni ed è elemento fondamentale all'interno della collettività.

La limited edition dedicata al padiglione di San Marino

Per celebrare la partecipazione del marchio alla manifestazione, Marlù decide di creare una edizione limitata dedicata. Due gli accessori dell'edizione speciale: un bracciale e un portachiavi. Il bracciale si compone di tre sfere - perla, pietra lavica ed ematite nelle loro versioni sintetiche – unite da catene regolabili in acciaio - una snake tonda e una twisted serpentine - che non sono solo elementi decorativi, ma rappresentano l'unicità e il legame, seppure tra componenti eterogenei. Alle estremità, da un lato un tag con il logo del Padiglione di San Marino all'Expo Osaka 2025 e dall'altro il logo Marlù. Il portachiavi riprende lo stesso tema, con un anello di 31 mm di diametro che racchiude le tre pietre e riporta incisa la dicitura del padiglione in forma circolare. Un design, quello della edizione limitata Marlù , che richiama il tema dell'Expo di Osaka, incentrato sulla costruzione di una società sostenibile che fa della diversità e delle idee individuali la sua forza nella comunità. L'unione di elementi diversi che, insieme, creano forza e armonia, è il concetto che si riflette simbolicamente anche nelle Tre Torri del Monte Titano – emblema della Repubblica di San Marino – e nel progetto imprenditoriale delle sorelle Fabbri, che sulla loro diversità hanno creato, con impegno e visione, un'azienda solida e unica nel suo genere. «Partecipare all'Expo di Osaka rappresenta per noi non solo un orgoglio, ma un'opportunità unica per raccontare, attraverso il linguaggio universale del gioiello, i valori che ci guidano fin dalla nascita di Marlù.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Communication & Marketing Director . «Siamo un'azienda sammarinese, profondamente legata alla nostra terra, e attraverso la nostra presenza vogliamo celebrare le radici che ci hanno ispirato e formato. Il tema dell'Expo – 'Designing Future Society for Our Lives' – riflette profondamente la nostra visione: crediamo in un futuro in cui ogni persona possa sentirsi libera di essere sé stessa, di emozionarsi e di contribuire con la propria unicità alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.»

C.s. Marlù