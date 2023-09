MARLÙ alla conquista della Capitale

Inaugurazione ieri, nel cuore del centro commerciale di Porta di Roma, di una nuova boutique Marlù. Aperto nel 2007 e situato alle porte della città eterna, Porta di Roma è il più grande centro commerciale in Italia e uno dei più moderni in Europa. Richiama visitatori con un'attrattiva che va ben oltre la sua offerta commerciale e i brand di punta. Il Centro infatti organizza una varietà di eventi culturali e di intrattenimento per tutto l'anno, molto apprezzati da giovani e famiglie. Si sposa perfettamente con gli ideali e il target Marlù, ed è anche per questo che Marlù ha scelto Porta di Roma per aprire il suo sesto negozio monomarca a Roma. Marlù è diventato ufficialmente il “gioiello del quotidiano”: chi indossa Marlù lo fa consapevolmente, sceglie di esprimere se stesso e i suoi molteplici modi di essere senza rinunciare al valore del prodotto, qualità prêt-à-porter per tutti. Dentro ogni charm, bracciale, orecchino Marlù, è racchiuso un mondo di affetti e passioni. Gioielli per il quotidiano quindi, creazioni Marlù che, non solo interpretano e anticipano le nuove tendenze, ma riescono anche ad essere trasversali alle esigenze della propria clientela. Marlù ascolta i bisogni delle persone, il desiderio di affermare la propria identità, di poter esprimere valori, sentimenti, pur rimanendo accessibile a tutti. Con Marlù è superata ogni differenza di genere, identità e stile di vita, tutti possono indossarli e dire al mondo, nel quotidiano, chi sono. Marlù è personale, è una visione sintetizzata con chiarezza dal payoff del marchio Marlù: Diversamente Tu. “Non possiamo che dirci soddisfatte e felici di questo nuovo traguardo, le sorelle Marlù alla conquista della Capitale - sorride Marta Fabbri Responsabile Corporate Governace di Marlù - Porta di Roma è il centro commerciale più grande di Italia e per noi è un piacere entrare a far parte della sua ricca offerta di negozi e boutique. Marlù si sta affermando sempre di più come “gioiello del quotidiano”: è la nostra clientela a dircelo preferendoci tutti i giorni e premiandoci come “Best Customer Service” nella nostra categoria per l’attenzione che riserviamo loro. I gioielli Marlù permettono infatti a tutti di scegliere e di personalizzare stile e look, lo fanno in modo trasversale, senza guardare a genere o ad età, con un prodotto accessibile e di qualità. Continueremo a farlo puntando sempre all'eccellenza”.

