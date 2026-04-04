Marlù approda a Capri con un nuovo temporary store nel cuore dell’isola

Marlù approda a Capri con un nuovo temporary store nel cuore dell’isola.

Marlù inaugura oggi un nuovo store monomarca a gestione diretta nel cuore di Capri, in Via Vittorio Emanuele 52, una delle vie più iconiche e frequentate dello shopping dell’isola. L’apertura si inserisce nel percorso di espansione del marchio come progetto speciale a carattere stagionale, pensato per accompagnare i flussi turistici e l’energia unica dell’isola. La scelta di Capri, meta simbolo di bellezza e lifestyle mediterraneo, riflette la volontà di Marlù di inserirsi in contesti ad alta vocazione internazionale e dal forte valore identitario. Lo store nasce infatti come esperienza temporanea, concepita per dialogare con un pubblico eterogeneo e globale durante i mesi primaverili ed estivi, momento di maggiore vitalità dell’isola. Situato lungo Via Vittorio Emanuele, arteria centrale dello shopping caprese, il nuovo spazio si inserisce in un contesto dinamico e vivace, proponendosi come una boutique contemporanea, luminosa e accogliente. Il concept segue le linee guida del marchio, valorizzando le collezioni attraverso un’esperienza d’acquisto coinvolgente, basata su relazione, scoperta e condivisione. Con questo progetto, Marlù sperimenta un nuovo formato retail flessibile e in linea con le evoluzioni del mercato, capace di adattarsi ai contesti più esclusivi e stagionali. Un approccio che rafforza la visione del marchio, dove il gioiello diventa espressione quotidiana, personale e in continua evoluzione. «Capri rappresenta una vetrina straordinaria, riconosciuta a livello internazionale per il suo stile e la sua energia unica» commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Essere presenti nel cuore dell’isola con un progetto inserito in una realtà così prestigiosa significa per noi entrare in dialogo con un pubblico ampio, eterogeneo e internazionale, offrendo un’esperienza autentica e coerente con l’identità Marlù.»

C.s. Marlù

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