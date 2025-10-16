Marlù apre a Bolzano e consolida la sua presenza in Trentino Alto Adige

Marlù inaugura oggi un nuovo store monomarca all’interno del WaltherPark, il nuovo quartiere urbano che ridefinisce il centro di Bolzano. Con questa nuova apertura, il marchio continua a rafforzare la propria rete retail, consolidando la sua presenza nel Nord Italia e portando il suo stile distintivo in una delle più innovative destinazioni di shopping, gusto e benessere della città. Situato al piano terra del WaltherPark, il nuovo store Marlù si inserisce in un contesto architettonico unico, progettato da Sir David Chipperfield, architetto di fama internazionale e vincitore del Premio Pritzker 2023. Linee pulite, materiali naturali e spazi luminosi caratterizzano l’intero quartiere, che conta oltre 80 negozi e nasce come progetto chiave della pianificazione urbana di Bolzano. Un luogo aperto, sostenibile e inclusivo, pensato per unire persone, natura e vita cittadina. Lo store Marlù a Bolzano rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita del marchio, che si distingue per un linguaggio capace di parlare a tutte le generazioni attraverso collezioni di gioielli che celebrano l’identità individuale e il valore delle emozioni quotidiane. Un format che non è solo retail, ma un vero e proprio spazio di relazione ed esperienza. "Siamo orgogliosi di inaugurare un nuovo store Marlù nel cuore di Bolzano, all’interno del WaltherPark, un progetto che rappresenta innovazione e bellezza." – dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. – "Ogni apertura è per noi un’occasione per incontrare nuove persone, condividere storie ed emozioni autentiche, continuando a costruire una comunità fatta di valori e appartenenza."



