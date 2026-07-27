Marlù apre a Lecce

Marlù apre a Lecce.

Marlù ha inaugurato, sabato 25 luglio, un nuovo store monomarca a gestione diretta nel centro città di Lecce, in Via Trinchese 15-17, una delle arterie commerciali più frequentate e riconoscibili del capoluogo salentino. Si tratta della prima apertura diretta del marchio nella città di Lecce e del settimo store monomarca in Puglia, un traguardo che conferma la solidità della presenza Marlù sul territorio regionale. La scelta di Via Trinchese, snodo centrale dello shopping leccese, testimonia la volontà di Marlù di affiancare ai contesti già consolidati in regione un nuovo punto di riferimento diretto, capace di raccontare in modo pieno e coerente l'identità del marchio. Il nuovo store si presenta – in linea con le linee guida di design del marchio – con un ambiente contemporaneo, luminoso e accogliente, pensato per valorizzare le collezioni e trasformare il momento d'acquisto in un'esperienza di relazione con la community Marlù. Con questa apertura, che si affianca ai flagship store già attivi in Puglia e sul resto del territorio nazionale, Marlù rafforza la propria strategia di retail diretto, puntando su spazi in grado di trasmettere i valori fondanti del marchio: emozione, connessione e autenticità, per rendere il gioiello un gesto quotidiano da vivere e condividere. «Lecce è una città che unisce storia, identità e una fortissima vocazione commerciale, e aprire qui con un negozio a gestione diretta è per noi un passo naturale nel percorso di crescita del marchio in Puglia» commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Vogliamo che questo spazio diventi un punto d'incontro per chi vive Marlù non solo come brand, ma come esperienza quotidiana fatta di relazione ed emozione.»

Comunicato stampa

Marlù

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