Marlù apre a Molfetta

Marlù apre ufficialmente il suo terzo store in Puglia: dopo Bari Centro e Taranto, inaugura il nuovo negozio a Molfetta, presso il Centro Commerciale Gran Shopping Mongolfiera. Gran Shopping Mongolfiera rappresenta uno dei più grandi poli commerciali della propria area di riferimento per una superficie totale di 35.000 mq. Situato in posizione strategica, all’ingresso “ottagono”, lo store Marlù è stato progettato per immergere i visitatori nel mondo del gioiello quotidiano, dei ciondoli, dei bracciali, degli anelli, degli orecchini e delle collane Marlù. La persona è al centro dell’esperienza in Store, e i gioielli ruotano tutto intorno; nelle vetrine, sempre a vista, si possono scegliere, toccare e combinare le collezioni Marlù, ciascuno può comporre il proprio stile a seconda del mood e dell’esigenza. Ognuno protagonista del proprio stile con un gioiello da indossare tutti i giorni. Le collezioni colorate che il nuovo datore offrirà ai suoi clienti sono il must have di questa straordinaria stagione e lo slogan #DressYourMarluColors, che ha caratterizzato l’estate Marlù con un tour itinerante che ha toccato le principali spiagge italiane, fa da sfondo e da richiamo su colonnine e vetrofanie. “Marlù è onorata di potersi espandere in questa regione così ricca e variegata - ci racconta Marta Fabbri, responsabile Governance di Marlù - storia e cultura hanno radici profonde qui, è culla di artigiani sapienti e mestieri antichi, anche nel campo della moda e del gioiello, ed è per noi un piacere farne parte. Siamo già sul territorio con due Store e siamo partner di diverse iniziative come il Trofeo Marlù Open Padel nella città di Taranto, arrivato già alla sua seconda edizione. Non vediamo l’ora di continuare ad investire in questo splendido territorio”.

cs Marlù