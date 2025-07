Marlù apre a Rovigo e consolida la sua presenza in Veneto

Marlù inaugura oggi, mercoledì 3 luglio, un nuovo store monomarca all'interno del centro commerciale La Fattoria , espandendo la sua presenza nel territorio del Veneto e confermandosi tra i protagonisti del panorama retail del Nord Italia.

Il nuovo spazio si trova a Borsea , in provincia di Rovigo , lungo la SS 16 Adriatica, 193, nel centro commerciale di riferimento per lo shopping e il tempo libero dell'intera area polesana. Con una proposta variegata tra moda, ristorazione, servizi e intrattenimento, La Fattoria si conferma una destinazione capace di attrarre quotidianamente un ampio bacino di visitatori provenienti non solo da Rovigo, ma anche dalle province limitrofe.

Il marchio si distingue per uno stile capace di parlare a tutte le generazioni, con collezioni di gioielli che celebrano l'identità individuale e il valore delle emozioni quotidiane, continuando a costruire una rete retail coerente con la propria visione: uno spazio fisico che diventa luogo di relazione, esperienza e appartenenza.

«Siamo felici di inaugurare un nuovo spazio Marlù a Borsea, all'interno del centro commerciale La Fattoria: un luogo dove vogliamo accogliere le persone e raccontare insieme a loro le emozioni autentiche.» dichiara Marta Fabbri, Co-fondatrice e Direttore Marketing&Comunicazione . «Ogni apertura per noi è un'occasione per entrare in contatto con nuove storie e continuare a costruire una relazione fatta di bellezza, condivisione e valori.»





