Marlù apre a Vicenza e consolida la sua presenza in Veneto.

Marlù ha aperto, sabato 18 ottobre, le porte del suo nuovo store monomarca in franchising all’interno del Centro Commerciale Palladio, punto di riferimento per lo shopping e lo svago in provincia di Vicenza. Con questa apertura, realizzata insieme all’imprenditore Andrea Motta, il marchio conferma la sua strategia di crescita nel Nord Italia e rafforza la propria presenza in Veneto. Inaugurato nel 1993, il Centro Palladio è molto più di un centro commerciale: con oltre 80 negozi, una food court con più di 10 ristoranti e bar, un cinema e numerosi servizi dedicati, è oggi un hub dinamico che unisce shopping, intrattenimento e convivialità. L’architettura richiama lo stile del celebre maestro vicentino Andrea Palladio, rendendo l’esperienza ancora più unica e radicata nella cultura locale. All’interno di questa cornice, il nuovo store Marlù propone un ambiente accogliente, contemporaneo e luminoso, dove vivere un’esperienza di shopping che va oltre l’acquisto. Le collezioni di gioielli, pensate per esprimere l’identità di ciascuno e celebrare le emozioni quotidiane, si inseriscono in uno spazio che vuole essere luogo di relazione e appartenenza. «L’apertura dello store Marlù al Palladio rappresenta per noi un passaggio importante: essere presenti in un centro così iconico significa avvicinarsi ancora di più alle persone e alle loro storie.» – commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. – «Crediamo che ogni nuovo negozio sia un’opportunità per condividere valori autentici e creare legami che durano nel tempo.» «È con grande entusiasmo che annuncio l’imminente apertura di un nuovo punto monomarca Marlù presso il centro commerciale Palladio di Vicenza. Questo nuovo traguardo rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro rapporto con Marlù, consolidando un partenariato che si sta rivelando vincente. Ringrazio ancora una volta le sorelle Fabbri per la fiducia che continuano a riporre in noi.» afferma Andrea Motta, amministratore di 3P commerciale.

