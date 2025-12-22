Marlù apre ad Assago e consolida la sua presenza nell'area metropolitana di Milano

Marlù ha inaugurato il 20 dicembre un nuovo flagship store all’interno del Centro Commerciale Milanofiori di Assago, uno dei principali poli commerciali dell’area metropolitana milanese. Con questa apertura, il marchio di gioielli prosegue il suo piano di espansione retail, rafforzando la propria presenza in Lombardia e scegliendo una location dinamica e ben radicata nel territorio. Il Centro Commerciale Milanofiori, situato in una posizione strategica alle porte di Milano, ospita oltre 80 negozi, una vasta food court, servizi dedicati alla persona e spazi pensati per il tempo libero. È riconosciuto come un punto di riferimento per lo shopping e l’intrattenimento, capace di attrarre un pubblico eterogeneo e fidelizzato. All’interno, il nuovo store Marlù si presenta come uno spazio accogliente e contemporaneo, dove vivere un’esperienza d’acquisto che va oltre il prodotto. Le collezioni di gioielli, pensate per esprimere emozioni e raccontare storie personali, trovano nel CC Milanofiori un ambiente ideale per entrare in relazione con una community attenta, curiosa e coinvolta. «L’apertura dello store diretto ad Assago rappresenta per noi un passo importante nella strategia di presidio dei principali hub commerciali italiani», commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Essere presenti in una struttura come Milanofiori significa avvicinarsi ancora di più alle persone, offrendo un luogo dove il nostro marchio possa essere vissuto in modo autentico e quotidiano.»

