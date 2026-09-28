Marlù apre il suo quarto store a Palermo

Marlù apre il suo quarto store a Palermo.

Marlù ha inaugurato sabato 26 settembre un nuovo flagship store all'interno del C.C. Forum Palermo Shopping Center. Con questa apertura salgono a quattro gli store monomarca del marchio a Palermo, a conferma di una presenza che nel capoluogo siciliano continua a crescere e a radicarsi. Il Forum, tra i centri commerciali di riferimento per la città e per l'area circostante, offre a Marlù un contesto diverso dalle vie dello shopping urbano: un luogo frequentato ogni giorno da un pubblico ampio, che qui trova riuniti acquisti e tempo libero. Il nuovo punto vendita si presenta con un ambiente contemporaneo, luminoso e accogliente, coerente con l'identità visiva del marchio e pensato per mettere al centro le collezioni e la relazione con chi entra in negozio. L'apertura si inserisce nel percorso di sviluppo del retail diretto, che per Marlù significa presidiare in prima persona il modo in cui il marchio si racconta e accoglie la propria community. Emozione, connessione e autenticità restano i valori attorno ai quali prende forma ogni nuovo spazio, con l'idea di fare del gioiello un gesto quotidiano, da vivere e da condividere. «Palermo è una città che ci ha accolto con calore e in cui vogliamo esserci in modo sempre più significativo. Il CC Forum è un luogo di incontro quotidiano, e aprire qui uno store ci permette di raccontare Marlù nella sua forma più completa, curando l'esperienza di ogni persona che ne varca la soglia», commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Il nostro obiettivo è che questo spazio diventi un punto di riferimento per la community palermitana, un posto dove sentirsi sè stessi e riconoscersi.»

C.s. Marlù

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: