TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:44 Videodanza immersiva in VR 360° cinematografica 16:26 Violenza sessuale in caserma, condannato un finanziere a 2 anni e 8 mesi 15:06 Consiglio Centrale PDCS, ampio spazio alla sostituzione del Segretario alla Sanità 13:46 Cessione azioni Bsm, Morganti (Libera): "Riflettere prima di procedere, no a trattative al ribasso" 12:04 San Marino ha scoperto il gol: alle spalle di Selva salgono nuovi bomber 11:45 Esame di stato per giornalisti, primo banco di prova 09:17 Pioggia di missili e droni russi su Kiev: almeno 13 morti, l'Ucraina chiede più difese aeree 08:42 Addio all'ondata di caldo: a San Marino nella notte minima di 15,3 gradi 07:17 Rimini piange Marco Galvani: morto l'albergatore investito mentre era in monopattino 07:05 RTV: "Costruire ponti", il 3 luglio speciale Tg con il Nunzio Apostolico Edgar Peña Parra
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Marlù apre in Calabria: terzo store diretto nella regione

29 giu 2026
Marlù apre in Calabria: terzo store diretto nella regione

Marlù inaugura il suo terzo store monomarca diretto in Calabria, scegliendo come sede il Centro Commerciale Due Mari di Maida, uno dei poli commerciali più importanti del territorio locale.
Il nuovo punto vendita si trova all'interno del C.C. Due Mari, una struttura di riferimento per l'intera provincia di Catanzaro che, sviluppandosi su tre livelli, ospita una vasta galleria commerciale, aree dedicate al divertimento e alla ristorazione, affermandosi da anni come luogo d'incontro per tutta la comunità calabrese. Una scelta che rispecchia la visione di Marlù: essere presenti nei luoghi che le persone vivono ogni giorno, non solo per fare acquisti, ma per condividere momenti.
Questa apertura segna un ulteriore passo nella crescita del marchio sul territorio calabrese e nel Sud Italia, rafforzando la strategia di espansione diretta attraverso spazi capaci di restituire appieno l'identità del marchio: emozione, connessione e autenticità. Il gioiello come segno quotidiano, da vivere.
«La Calabria per noi non è solo un mercato in crescita, è un territorio con un'identità fortissima, fatto di persone che vivono le relazioni con intensità e profondità. Valori che sentiamo profondamente nostri. Aprire qui il nostro terzo store diretto significa radicarci ancora di più in una regione che ci ha dato tanto, un luogo che sentiamo vicino, con una comunità che ci ha accolto con calore e che incarna quei valori di legame e autenticità che sono al cuore di Marlù» commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director.

Comunicato stampa
Marlù





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa