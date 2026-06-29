Marlù apre in Calabria: terzo store diretto nella regione

Marlù apre in Calabria: terzo store diretto nella regione.

Marlù inaugura il suo terzo store monomarca diretto in Calabria, scegliendo come sede il Centro Commerciale Due Mari di Maida, uno dei poli commerciali più importanti del territorio locale.

Il nuovo punto vendita si trova all'interno del C.C. Due Mari, una struttura di riferimento per l'intera provincia di Catanzaro che, sviluppandosi su tre livelli, ospita una vasta galleria commerciale, aree dedicate al divertimento e alla ristorazione, affermandosi da anni come luogo d'incontro per tutta la comunità calabrese. Una scelta che rispecchia la visione di Marlù: essere presenti nei luoghi che le persone vivono ogni giorno, non solo per fare acquisti, ma per condividere momenti.

Questa apertura segna un ulteriore passo nella crescita del marchio sul territorio calabrese e nel Sud Italia, rafforzando la strategia di espansione diretta attraverso spazi capaci di restituire appieno l'identità del marchio: emozione, connessione e autenticità. Il gioiello come segno quotidiano, da vivere.

«La Calabria per noi non è solo un mercato in crescita, è un territorio con un'identità fortissima, fatto di persone che vivono le relazioni con intensità e profondità. Valori che sentiamo profondamente nostri. Aprire qui il nostro terzo store diretto significa radicarci ancora di più in una regione che ci ha dato tanto, un luogo che sentiamo vicino, con una comunità che ci ha accolto con calore e che incarna quei valori di legame e autenticità che sono al cuore di Marlù» commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director.



Comunicato stampa

Marlù

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