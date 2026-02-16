Marlù apre nuovo store monomarca nel cuore di Torino

Marlù amplia la propria rete commerciale con l’apertura di un nuovo store monomarca in franchising nel cuore di Torino. Il punto vendita, inaugurato sabato 14 febbraio, si trova in Via Luigi Lagrange 36C, una delle arterie pedonali più prestigiose della città, simbolo dello shopping torinese e crocevia di brand di rilievo internazionale. Questa nuova apertura si inserisce nella strategia di crescita del marchio, orientata a consolidare la presenza sul territorio nazionale attraverso un modello di sviluppo che valorizza la collaborazione con partner locali e mantiene forte e riconoscibile l’identità Marlù. L’insediamento in Via Lagrange riflette la volontà del marchio di dialogare con contesti urbani contemporanei e di alto profilo, dove moda, cultura e lifestyle si incontrano. Il nuovo store è pensato come uno spazio accogliente e coinvolgente, capace di raccontare la filosofia Marlù e di accompagnare il cliente in un’esperienza che rende il gioiello parte integrante della vita quotidiana, espressione di emozioni autentiche e personali. «Torino è una città dal carattere forte e profondamente contemporaneo», commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Essere presenti in Via Lagrange significa inserirsi in uno dei contesti commerciali più frequentati della città. Siamo felici di farlo attraverso un progetto in franchising che valorizza l’imprenditorialità locale e rafforza la nostra community, portando l’esperienza Marlù nel cuore dello shopping torinese.» «Da oltre quindici anni conosciamo l’azienda e le sorelle Fabbri, e abbiamo visto il marchio crescere quando nella nostra città era ancora poco conosciuto, fino a diventare un punto di riferimento per qualità, stile e riconoscibilità nel settore. Nel tempo si è creato un rapporto umano autentico, fatto di fiducia e confronto diretto, che ha reso ogni passo più semplice e naturale. Questa apertura è il risultato di quel legame e rappresenta per noi l’inizio di una nuova avventura.» dichiara Rossella Conrotto, imprenditrice.

