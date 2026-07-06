Marlù apre una nuova isola a San Donà di Piave.

Marlù amplia la propria rete commerciale con l'apertura di una nuova Isola monomarca in franchising all'interno del Centro Piave di San Donà di Piave. Il punto vendita, inaugurato sabato 4 luglio, si trova in Via Iseo 1, una delle destinazioni shopping di riferimento per tutta l'area del Piave veneziano, e segna un traguardo significativo per il marchio: si tratta del decimo punto vendita monomarca nella regione Veneto. Questa nuova apertura si inserisce nella strategia di crescita del marchio, orientata a consolidare la presenza sul territorio nazionale attraverso un modello di sviluppo che valorizza la collaborazione con partner locali e mantiene forte e riconoscibile l'identità Marlù. L'insediamento al Centro Piave riflette la volontà del marchio di dialogare con contesti commerciali radicati nel territorio, frequentati da una comunità di clienti fedele e attiva. La nuova Isola è pensata come uno spazio accogliente e coinvolgente, capace di raccontare la filosofia Marlù e di accompagnare il cliente in un'esperienza che rende il gioiello parte integrante della vita quotidiana, espressione di emozioni autentiche e personali. «Aprire in estate ha un significato particolare, è la stagione in cui le persone sono più aperte e più disposte a cercare qualcosa che le rappresenti. San Donà di Piave è il nostro decimo punto vendita monomarca in Veneto, un traguardo che ci rende orgogliose e che raggiungiamo in un momento in cui il marchio ha molto da offrire: dalle nuove collezioni estive al servizio Charm Lab, che rende ogni gioiello davvero unico. Siamo felici di farlo attraverso un progetto in franchising che porta l'esperienza Marlù nel cuore di un territorio che conosciamo e amiamo.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. «Con l'apertura del punto vendita Monomarca Marlù presso il C.C. Centro Piave di San Donà di Piave prende forma un nuovo capitolo della collaborazione tra 3P Commerciale e Marlù: un rapporto consolidato negli anni attraverso una visione comune, fiducia reciproca e investimenti continui nello sviluppo del marchio. Questo traguardo condiviso rafforza la presenza del marchio sul territorio e offre ai clienti uno spazio interamente dedicato all'universo Marlù. Siamo grati a Marlù per la fiducia accordataci nel tempo: insieme abbiamo costruito un percorso fatto di impegno e professionalità, con la convinzione che il successo nasca dalla qualità delle relazioni. Questa apertura rappresenta un ulteriore tassello nel consolidamento del marchio e l'inizio di nuove opportunità da affrontare insieme.» dichiara Andrea Motta.

C.s. - Marlù







