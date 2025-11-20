Marlù chiude con successo la sua avventura a Expo 2025 Osaka

Con oltre 3,8 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, il Padiglione di San Marino all’Expo di Osaka ha chiuso positivamente lo scorso ottobre la sua esperienza con risultati oltre ogni migliore aspettativa. Risultati che sono arrivati grazie al grande lavoro del Commissariato Generale Expo e dello staff del Padiglione, durante i 6 mesi di apertura, oltre all’entusiasmo di clienti e fan appassionati che hanno contribuito ad aumentare la visibilità e l’apprezzamento per i nostri prodotti. Successo per San Marino significa successo per una delle realtà più dinamiche e coinvolgenti del suo territorio: Marlù, il marchio di gioielli delle sorelle Fabbri, ha celebrato in questi mesi le proprie radici con una limited edition in esclusiva per EXPO, in esposizione e in vendita solo presso lo shop del padiglione della Repubblica del Titano. A testimoniare il successo di pubblico che, fin dalla sua fondazione, caratterizza il marchio Marlù ci sono i dati delle vendite e le risposte spontanee dei visitatori. In sei mesi sono circa 7.900 i pezzi venduti della collezione dedicata all’esposizione universale che le sorelle Fabbri hanno voluto pensare e disegnare per l’occasione, interpretando il tema di Expo 2025 “Designing Future Society for Our Lives”. Una collezione nel segno di una visione che invita alla progettazione di una società futura in cui la diversità e le idee individuali diventano il motore di una comunità più equa, concetto chiave della stessa Marlù, che da sempre si fa promotrice dell’unicità di ciascun individuo e della propria libertà di esprimere le proprie emozioni. La partecipazione a Expo 2025 ha rappresentato per Marlù non solo un’occasione di visibilità internazionale, ma anche un momento di forte legame con il proprio territorio. Il marchio ha portato nel mondo l’immagine di una San Marino dinamica e innovativa, capace di coniugare tradizione, radici e visione globale. Il successo della collezione e l’entusiasmo dei visitatori hanno rafforzato la convinzione che i valori di Marlù – unicità, emozione, libertà – siano in grado di parlare a culture diverse e di costruire ponti tra persone e comunità. Con la chiusura di Expo 2025, Marlù guarda ora al futuro con rinnovata energia. L’esperienza di Osaka diventa un punto di partenza per nuove sfide e nuovi progetti, sempre nel segno della creatività e della capacità di interpretare i cambiamenti della società contemporanea, proiettando il marchio sin da ora verso i prossimi eventi internazionali come Expo 2030 Riyad. Il marchio continuerà a portare avanti la propria missione: creare gioielli che non siano solo accessori, ma strumenti di espressione personale, capaci di raccontare storie e di accompagnare le emozioni di chi li indossa.

