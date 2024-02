Marlù conquista Sanremo con tre partnership

In occasione della 74ma edizione del Festival della Canzone Italiana, Marlù è stata protagonista a Sanremo con tre partnership di pregio e ben tre progetti diversi che hanno portato ai social di Marlù oltre 6 milioni di visualizzazioni e un +4% di followers organici. Marlù con Radio Italia, insieme per il secondo anno consecutivo, ha avuto la possibilità di far vivere a 20 fortunati vincitori l’esperienza speciale del dietro le quinte del Festival di Sanremo, grazie al contest Marlù Golden Experience a Fuori Sanremo con Radio Italia. Partnership di rilievo quella che ha visto Marlù collaborare con Webboh nel format Marlù Webboh Vibes, l’unico palco dedicato alla Gen Z che ha avuto ospiti molteplici cantanti in gara completamente aperto al pubblico. Un Happening Show che ha ingaggiato migliaia di presenze e in cui ogni giornata è stata dedicata a un colore e al corrispettivo tema sociale: verde per la tutela dell’ambiente, azzurro per il bullismo, viola per i disturbi alimentari, rosa per le discriminazioni contro le persone LBGTQ+, rosso per l’abbandono degli animali. Inoltre, è stato consegnato ai cantanti in gara ospiti, il Premio Marlù per il sociale: “Le tue parole possono fare la differenza”, un riconoscimento nato dalla volontà di ringraziare chi, grazie la propria voce, ha la possibilità di aiutare i giovani a crescere e a sognare. Infine, la rinnovata partnership con Radio Gamma, dove Marlù ha fatto da sfondo alle interviste dei cantanti con il suo ormai noto payoff “Diversamente Tu”, sostenendo sempre le diversità e invitando tutti a valorizzare la propria unicità come un gioiello prezioso. “Il Festival di Sanremo è l’evento musicale più seguito in Italia e non solo e le sue canzoni raccontano da sempre l’immaginario collettivo di intere generazioni interpretando anche i cambiamenti culturali e di costume, con il loro relativo carico di emozioni e sentimenti. - ci dice Marta Fabbri, Corporate Governance Marlù - anche quest’anno Marlù è orgogliosa di aver potuto presenziare, con un Palco tutto nostro, tre partnership di livello, e soprattutto di aver potuto dare voce a importanti temi sociali cari ai giovani. Una bellissima esperienza che nei prossimi giorni avrà seguito grazie alla partnership con “Una voce per San Marino”, contest canoro il cui vincitore avrà la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest”.

cs Marlù

