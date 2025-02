Marlù Dream On Tour: a Sanremo il primo palco aperto a tutti

Il marchio di democratic jewelry sarà a Sanremo con una serie di appuntamenti dedicati al grande pubblico: dal palco nei giardini di Villa Ormond con attività non-stop nei 5 giorni di Festival fino alle iniziative in programma con Radio Italia e Radio Kiss Kiss.

Marlù, marchio di gioielli figlio dell’intraprendenza creativa delle sorelle Fabbri, conferma anche quest’anno la sua presenza alla kermesse più attesa dell’anno, dove sarà protagonista sul territorio, per celebrare talento, musica e forti emozioni. Per questa edizione, Marlù regalerà alla città il primo palcoscenico aperto a tutti (su registrazione), allestito nel cuore del Villaggio del Festival. E per confermare la sua vocazione di marchio vicino alle nuove generazioni, Marlù, con l’aiuto del Comune di Sanremo, coinvolgerà tutte le scuole del territorio, pronte a prendere parte a una grande festa pensata proprio per loro. Villa Ormond, punto nevralgico della città dei fiori, diventerà quindi il set del Marlù Dream On Tour, un palco unico nel suo genere, con un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati alla settimana sanremese, che farà da anteprima all’edizione 2025 del roadshow estivo di Marlù che toccherà le principali piazze d’Italia, celebrando la musica e le arti. Grazie alla conduzione e alla direzione artistica di Andrea Prada, il palco prodotto da Marlù si trasformerà in un autentico spettacolo di intrattenimento live. Primo appuntamento con il Marlù Talks On Stage, realizzato in collaborazione con Team World, dove il pubblico potrà assistere a interviste esclusive ad alcuni dei cantanti in gara. Spazio ai nuovi talenti con il Marlù Talent On Stage, in collaborazione con RB Music Records: ogni giorno, cinque artisti emergenti selezionati da Riccardo Brisi si sfideranno per conquistare il Premio Keep Dreaming, una borsa di studio per percorsi di alta formazione. A chiudere ogni serata, il Marlù Open Show On Stage, con i volti più amati della musica italiana, come Cristina D’Avena, DJ Molella e Orietta Berti. Non solo il sostegno del talento a fare da manifesto a Marlù, ma anche l’esplorazione delle emozioni e la libertà di interpretarle in modo unico e soggettivo. Per questo l’inedita collaborazione con Radio Kiss Kiss punta a coinvolgere il pubblico sanremese con la tappa zero del progetto Marlù Emozioni in movimento, che prenderà vita a Casa Kiss Kiss durante tutta la settimana del Festival. Dietro l’obiettivo del fotografo ritrattista Enrico De Luigi, sarà proprio il pubblico a dare forma e colore alle emozioni, creando a fine Festival un wall con tutti “i volti delle emozioni”. Il fil rouge si intreccerà anche con Radio Italia e con la Marlù Golden Experience, un esclusivo contest instant win che estrarrà, tra il pubblico delle vie di Sanremo, i Marlù Dreamers vincitori dell’experience: accesso esclusivo agli studi di registrazione "Fuori Sanremo" della radio per assistere da vicino alle interviste live e partecipare agli ambitissimi secret show; un’occasione perfetta per immergersi nel vivo dell’atmosfera del festival. «La settimana del Festival di Sanremo è ormai un appuntamento che attendiamo ogni anno con entusiasmo, poiché rappresenta tutto quello in cui crediamo: talento, arte, passione ed emozioni» dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Brand Manager Marlù. «Essere presenti e creare dei momenti di spettacolo che possano unire, coinvolgere e anche far riflettere il nostro pubblico su tematiche per noi importanti, è parte di quello in cui crediamo e che cerchiamo di mettere in atto ogni giorno con il nostro impegno.»