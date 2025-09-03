"Marlù Dream on Tour Extra" fa il pieno di emozioni e di pubblico a Cattolica

Affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa per la tappa extra del roadshow estivo ideato da Marlù, che ha confermato ancora una volta la propria capacità di unire generazioni, linguaggi ed emozioni in un evento nel segno di "Keep Dreaming".

Piazza Primo Maggio, nel centro nevralgico di Cattolica, è stata – ieri, martedì 2 settembre - il palcoscenico perfetto per la tappa extra del Marlù Dream On Tour, un evento carico di energia, capace di animare la città romagnola con un mix coinvolgente di musica, divertimento ed esperienze immersive. La serata, che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 Marlù Dreamers, ha ribadito l’impegno di Marlù nel creare una connessione tra generazioni, portando il proprio messaggio di sogni a un vasto pubblico di famiglie. "Un ringraziamento a Marlù per aver scelto anche quest'anno Cattolica come cornice di questo grande evento – commentano la Sindaca Franca Foronchi e l'Assessora al turismo Elisabetta Bartolucci – È stata una serata entusiasmante che ha visto piazza Primo Maggio gremita di giovani e meno giovani. Oltre 4mila persone che hanno ballato, cantato e si sono divertite con serenità e in sicurezza. Anche questa serata ha dimostrato come Cattolica abbia le caratteristiche e strutture adatte a ospitare eventi di altissimo profilo e pubblici di grandi numeri. Vi aspettiamo anche il prossimo anno". Cuore pulsante dell’appuntamento è stata infatti la E-Motion Machine, il truck multisensoriale – totalmente ideato e realizzato da Marlù e già in tour con Radio Kiss Kiss – che ha trasformato l’esperienza degli oltre 4.000 spettatori presenti alla serata in un viaggio emozionale tra gemme luminose, colori di emozioni e ritratti scattati a chiunque avesse voglia di mettersi in gioco rappresentando il proprio stato d’animo. L’immagine scattata, e proiettata sul live led esterno, è diventata poi un ricordo unico, personale e colorato dell’estate Marlù scaricabile da ognuno con QR code. Inoltre, in questa tappa, tra tutti coloro che hanno partecipato, sono state selezionate dieci persone che hanno avuto l'occasione di vivere un’emozione ancora più intensa, salendo sul palco dello show. L'attesissimo live show ha preso vita sul palco di Cattolica sotto la guida del direttore artistico del tour, Andrea Prada. A infiammare la piazza si sono alternati artisti molto amati e seguiti da un pubblico di giovanissimi: i cantanti Dennis, Random e i Maturi, volti amati di TikTok e della Gen Z, che hanno portato sul palco la loro inconfondibile ironia. La giornata di martedì è stata raccontata in tempo reale da Viola e Fabio dei The Breakfast Club, che hanno documentato ogni momento attraverso interviste e contenuti esclusivi direttamente dal backstage. «A Cattolica abbiamo vissuto qualcosa di unico: un’energia collettiva che ha acceso sorrisi, emozioni sincere e tanta voglia di sognare insieme. Il Marlù Dream On Tour è molto più di un evento: è un momento di show e intrattenimento che abbraccia tutta la famiglia», ha affermato Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Siamo profondamente soddisfatti e piacevolmente colpiti dal grande successo di pubblico. Con la nostra E-Motion Machine abbiamo trasformato le emozioni di tantissime persone in segni tangibili, rendendo ogni esperienza personale parte di un racconto condiviso.». Marlù desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa tappa così speciale, in particolare il Comune di Cattolica per l’accoglienza e le forze dell’ordine per la collaborazione che ha garantito sicurezza e serenità. Il Marlù Dream On Tour si prepara ora all’ultima, attesissima tappa a Viareggio, venerdì 5 settembre, per un finale che si preannuncia indimenticabile e che concluderà questo viaggio fatto di musica, emozioni e sogni condivisi.

C.s. Marlù







