Marlù Dream Tour 2026: grande successo per la prima tappa a Margherita di Savoia

Marlù Dream Tour 2026: grande successo per la prima tappa a Margherita di Savoia.

Si è conclusa la prima tappa del Marlù Dream Tour 2026, il roadshow che per l'ottavo anno consecutivo porta l'universo Marlù nelle piazze italiane. Il 4 e 5 luglio, Piazza Libertà a Margherita di Savoia si è trasformata nella Marlù Dream City, accogliendo un pubblico numeroso ed entusiasta in un weekend all'insegna della creatività, del divertimento e della musica. A impreziosire la “città” sono state le installazioni dell'artista e scenografo Lorenzo Lunati, concepite per coinvolgere il pubblico in un'esperienza immersiva e invitarlo a riflettersi - anche letteralmente - nei valori di Marlù. Dal grande occhio con specchi deformanti, ispirato al payoff "Diversamente Tu", alle panchine "annodate", che richiamano il design della collezione Knoted to My Heart, le opere hanno trasformato la piazza in uno spazio di interazione, diventando tra i soggetti più fotografati dell'evento. Nel pomeriggio di sabato, i vincitori del Marlù Dream Contest hanno avuto l'opportunità di assistere alle prove dello show e alle interviste condotte da La Pina, storica voce di Radio Deejay, che ha invitato gli ospiti a condividere il proprio sogno. Dalle ore 21.00, sotto la direzione artistica di Andrea Prada e con la conduzione di Alessia Pecchia, il palco si è acceso con un live show che ha visto alternarsi Angie, Riccardo, Ascanio, Breakfast Crew e Breakfast Club, regalando al pubblico una serata all'insegna della musica, dell'energia e delle emozioni condivise sotto le stelle. In questo contesto, i Breakfast Crew hanno ricevuto il Premio Marlù Keep Dreaming, consegnato dal vivo sul palco. A chiudere l'evento, il coinvolgente dj set firmato da La Pina. Durante la giornata di domenica, la Marlù Dreamers’ House ha accolto famiglie, ragazze e ragazzi per un'esperienza di styling personalizzata, guidata dalle stylist Marlù. Un percorso fatto di consigli dedicati, ispirazioni e piccoli dettagli capaci di trasformare la scelta di un gioiello in un momento speciale. Per tutti i partecipanti, l'esperienza si è conclusa con piccolo omaggio, un bijou come ricordo autentico di un’estate all'insegna dei valori e dello stile Marlù. In soli due giorni Marlù ha trasformato Piazza Libertà in un nuovo punto d’incontro per l’estate dei Marlù Dreamers. Oltre 3.000 persone hanno visitato la Marlù Dream City, tra installazioni, styling experience e il grande live show del sabato sera, per un weekend che ha regalato a Margherita di Savoia un'energia nuova e pop. Un successo che racconta il legame tra Marlù e il proprio pubblico, e che fa partire il Dream Tour 2026 nel migliore dei modi. «Il Marlù Dream Tour rappresenta uno dei momenti più importanti dell'anno per il nostro marchio, perché ci permette di uscire dagli schermi e incontrare davvero le persone. Ogni tappa è un'occasione per ascoltare i nostri Marlù Dreamers, condividere emozioni, raccogliere sorrisi e creare esperienze autentiche insieme. Crediamo da sempre che il valore di Marlù nasca dalla relazione con la nostra community: essere presenti nelle piazze significa dare vita ai nostri valori e trasformare il gioiello in un simbolo di incontro, condivisione e identità. È questo il significato più profondo del Dream Tour: costruire, tappa dopo tappa, un legame sempre più forte con chi sceglie Marlù ogni giorno.» Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù.

C.s. Marlù

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