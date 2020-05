Marlù e Amici Speciali

Marlù e Amici Speciali.

La collaborazione tra Marlù, il marchio del gioiello per tutti creato dalle sorelle Morena, Monica, Marta Fabbri, e la trasmissione televisiva Amici, iniziata lo scorso marzo in occasione della diciannovesima edizione del Serale del talent, continua anche su Amici Speciali. Quattro appuntamenti, in prima serata su Canale 5, all’insegna della solidarietà in cui i protagonisti, 12 professionisti del canto e del ballo, e i partner del programma segnano la loro partecipazione con iniziative concrete di aiuto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica e regalare un grande show e un sorriso agli spettatori che in un momento così difficile hanno bisogno di spensieratezza. Un obiettivo profondamente sentito da Marlù che, in occasione di ognuna delle quattro puntate, donerà a due grandi realtà di volontariato italiane – Caritas Rimini e Banco Farmaceutico nazionale – 100 dispenser da tavolo per igienizzanti completi di supporto Be Careful e 500 litri di gel igienizzanti per le successive ricariche. Sono tutti prodotti del nuovo marchio creato dalle sorelle Fabbri: TimeTo BeCareful. L'iniziativa è nata un mese fa, nel pieno del lockdown per il Coronavirus: è un nuovo modello d’impresa, dimostratosi in grado di garantire e rilanciare occupazione e lavoro, riportando in Italia manifattura e distribuzione di prodotti per contenimento dell’emergenza sanitaria: schermi, dispenser per igienizzanti, divisori e paratie di protezione, gel e spray. “Quando il mondo d’improvviso si è fermato, io le mie sorelle non siamo rimaste a guardare. Si combatte, e non si molla mai. Esattamente quello che avevamo cercato di comunicare anche ai giovani protagonisti dell’ultima edizione di Amici – spiega Marta Fabbri, responsabile comunicazione e marketing Marlù – Nel nostro piccolo abbiamo subito aiutato gli ospedali di Rimini e San Marino con donazioni, raccolte fondi e campagne sul web. Ma il pensiero è andato anche a come non fermare l’azienda. Abbiamo unito le forze e abbiamo parlato con i nostri fornitori per iniziare un nuovo progetto all’insegna del simbolo di questi mesi, l’arcobaleno. È nato così TimeToBeCareful, un nome che raccoglie tutte le attività che Marlù farà per il tempo necessario a sconfiggere il virus. Ancora una volta grazie ad Amici possiamo raccontare quello che fac ciamo. Comunicare l’importanza di non arrendersi mai. Un grazie di cuore ai volontari di Caritas e Banco Farmaceutico. Sono al fianco di chi è solo, escluso, emarginato, povero. Certo, la vita è cambiata per tutti, e non in meglio. Ma chi paga il prezzo più alto, anche al Covid 19, sono sempre loro: gli ultimi”.

c.s. Marlù Gioielli

