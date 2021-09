Marlú é Sponsor Ufficiale del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020

E’ stato siglato a Domagnano nella sede di Marlù l’accordo di sponsorizzazione tra il Commissario Generale per l’Expo Mauro Maiani e le tre sorelle Fabbri Monica, Marta e Morena: donne, madri e imprenditrici di successo che nel 2001 hanno saputo esprimere tutta la loro sensibilità e passione femminile, in un nuovo modo di pensare e proporre gioielli fondando il marchio Marlù. Creatività, idee e capacità contraddistinguono una notabile rivoluzione dell’imprenditoria sammarinese che ad oggi si concretizza in 39 Store monomarca, 190 space, 1500 punti vendita multibrand in tutta Italia e un nuovo portale e-commerce. Marlù, segna la sua presenza a Expo Dubai con un'esclusiva selezione di gioielli delle collezioni più importanti e significative, che verranno venduti nell’area shop del Padiglione di San Marino. Inoltre, in onore del Tesoro di Domagnano di origine gota, che sará l’attrazione principale da vedere nello spazio espositivo del padiglione, il brand presenta alcuni gioielli rivisitati della collezione Vision, in edizione limitata. Il sole, protagonista della parure, è forato al centro ed è colorato con uno smalto rosso trasparente. Questo vuole ricordare il “cloisonné”, una tecnica usata nella realizzazione dei Gioielli dei Goti, dove piccole celle di metallo che andavano a comporre il disegno erano riempite con smalti colorati. “Da sempre il nostro marchio” – spiega Marta Fabbri responsabile marketing e comunicazione Marlù – “racconta l’importanza della diversità: ognuno di noi è diverso da chiunque altro, ognuno di noi è unico, irripetibile, anche se tutto e tutti, oggi, ci spingono a confrontarci sempre con gli altri, a fare, pensare, essere come gli altri. Cambiamo in continuazione, attraversando migliaia di pensieri, emozioni, umori diversi ed è proprio dalla mutevolezza e dall’unicità di ogni istante che nascono creatività e innovazione. La mission di Marlú risiede dunque non solo nell’accettare con gioia l’unicità di ciascuno, ma a fare molto di più: valorizzarla come un gioiello prezioso. Da qui il desiderio di esplorare sempre nuovi mondi”. La partecipazione a EXPO rappresenta infatti il primo passo di Marlù verso l’internazionalizzazione del marchio che si pone come obiettivo per i prossimi semestri quello di estendere il vasto e giá avviato progetto di Franchising anche a paesi UE ed extra UE. Un’ambizione perfettamente in linea con il tema di questa edizione di Expo dal titolo “Connecting Minds, Creating the future”. Il Commissario Mauro Maiani commenta l’avvenuto accordo di sponsorizzazione: “Mi dichiaro molto soddisfatto di aggiungere un'altra prestigiosa azienda sammarinese giovane e dinamica nel nostro progetto di presenza e rappresentanza della Repubblica nel mercato internazionale del Medio Oriente che rappresenta un valido e potenziale nuovo hub di business per i nostri prodotti e la nostra creatività. Il fatto che 3 donne siano protagoniste di questa impresa, é un segnale molto importante, fonte di ulteriore valore e soddisfazione per l’azienda e il paese. Inoltre, la linea di prodotti in esclusiva disegnata e creata per Expo Dubai 2020 e che sará utilizzata unicamente per gli omaggi istituzionali, dará un tocco di eleganza e glam alla nostra immagine e al nostro Padiglione”.

c.s. COMMISSARIATO GENERALE DEL GOVERNO PER L’ESPOSIZIONE UNIVERSALE 2020 DUBAI

