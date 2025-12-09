Marlù è stata al fianco del Campionato Italiano Tiro con l’Arco FIARC INDOOR San Marino 2025: un evento che ha unito sport, valori e comunità

Il Campionato Italiano Tiro con l’Arco FIARC INDOOR San Marino 2025 si è concluso ieri al Multieventi Sport Domus, trasformando quattro giorni di competizione in un grande racconto collettivo di energia, partecipazione e legami. Al centro di questa edizione Marlù, che ha scelto di affiancare l’evento con un gesto concreto di solidarietà. Con il progetto #MarluRicaricAmore, iniziativa benefica nata dalle sorelle Fabbri per diffondere una cultura di gentilezza attiva e di impegno condiviso, Marlù ha guidato la raccolta fondi destinata a sostenere La Prima Coccola, l’Organizzazione di Volontariato che opera accanto alla Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini. Un legame che unisce idealmente due territori e due comunità da sempre vicini. Nel corso della Cena Inaugurale del 5 dicembre, grazie alla collaborazione tra Marlù e la Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco, sono stati devoluti 2.000 euro, a cui si è aggiunto il ricavato della Lotteria di Beneficenza organizzata durante la serata di venerdì, per un totale di 4.800 euro. Il contributo sosterrà il progetto “A un passo da te – la casa delle famiglie”, che offre ai genitori dei neonati ricoverati in TIN un alloggio gratuito vicino ai propri bambini, alleviando un peso economico che, nei momenti più delicati, può diventare schiacciante. Per Marlù, essere parte di questo percorso significa riconfermare la propria missione: portare valore dove nasce la vita della comunità e trasformare un gesto di vicinanza in un’azione reale. È il cuore di #MarluRicaricAmore, un filo rosso che quest’anno lega in modo ancora più forte sport, solidarietà e territorio. In un contesto in cui ogni freccia scoccata rappresenta determinazione, respiro e fiducia, Marlù sceglie di custodire ciò che davvero conta: le famiglie, i loro legami e i neonati più fragili, che ogni giorno hanno bisogno di cure, presenza e speranza.

«Ogni progetto di Marlù nasce da un’idea semplice: creare valore attraverso i legami. Per questo essere al fianco di La Prima Coccola significa molto per noi: è un gesto che parla di cura, responsabilità e comunità. Con #MarluRicaricAmore vogliamo ricordare che, quando ci si unisce per sostenere le famiglie nei momenti più fragili, si costruisce qualcosa che resta. Oggi lo sport ci offre un palcoscenico straordinario per trasformare un atto di gentilezza in un aiuto concreto, e noi siamo orgogliose di farne parte.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing&Communication Director. «Per una realtà come La Prima Coccola, che ogni giorno accompagna famiglie nel momento più delicato della loro vita, gesti come questo non sono semplicemente donazioni: sono alleanze. Siamo profondamente grati a Marlù, alla Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco e a tutte le persone che hanno scelto di trasformare un evento sportivo in un’occasione di vicinanza concreta. Il sostegno al progetto A un passo da te – La Casa delle Famiglie significa permettere a tanti genitori di rimanere accanto al proprio bambino in Terapia Intensiva Neonatale, senza che la distanza o i costi diventino un ostacolo insormontabile. È un aiuto che tocca la vita reale delle persone, ogni giorno. A nome di tutti i volontari, delle famiglie e della TIN di Rimini, - interviene Alessandro Marchi, Presidente La Prima Coccola - grazie per aver scelto di essere “a un passo” da noi e dai nostri piccoli.»

«La collaborazione con Marlù ci rende particolarmente fieri e felici: gli arcieri hanno partecipato con entusiasmo alla Lotteria di Beneficenza, dimostrando ancora una volta quanto la nostra comunità sappia unirsi per una causa così importante.» conclude Luciano Zanotti, Presidente Associazione Federazione Sammarinese Tiro con l’Arco.

C.s. - Marlù







