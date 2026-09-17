Marlù festeggia i suoi primi 25 anni Tre giornate per celebrare un percorso nato sul Titano nel 2001. L'intera community Marlù riunita a San Marino. A chiudere la prima tappa dell’anniversario, l’Udienza avanti agli Ecc. mi Capitani Reggenti, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva.

Marlù festeggia i suoi primi 25 anni.

Dal 14 al 16 settembre, le tre fondatrici Marta, Monica e Morena Fabbri hanno riunito sul Titano le persone che hanno accompagnato la crescita di Marlù fin dai suoi esordi: dipendenti, imprenditori, agenti commerciali, franchisee e store manager. Tre giornate per tornare alle origini, condividere il percorso fatto e ritrovarsi insieme a una comunità cresciuta nel tempo attorno a un progetto nato nel 2001 nella Repubblica di San Marino.

Le celebrazioni si sono aperte lunedì 14 settembre con una cena a Villa Bac, alla presenza della rete Marlù. A rendere speciale la serata è stata La Pina, DJ e conduttrice, che ha incontrato e intervistato sul palco le tre sorelle Fabbri, ripercorrendo insieme a loro alcuni momenti del cammino del marchio e la collaborazione nata con il Marlù Dream Tour 2026.

Martedì 15 settembre è stata invece la giornata dedicata a tutti i dipendenti dell’azienda, con attività di team building e momenti di condivisione pensati per rafforzare il senso di appartenenza e il legame tra le diverse anime di Marlù.

Il momento più simbolico di questa prima tappa si è svolto mercoledì 16 settembre, con l’Udienza delle tre fondatrici avanti agli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Alice Mina e S.E. Vladimiro Selva.

Marta, Monica e Morena Fabbri sono state ricevute insieme a una delegazione di dipendenti e di persone che hanno accompagnato Marlù fin dai primi anni. Un incontro dal forte valore istituzionale ed emotivo, nel luogo in cui tutto è cominciato.

«Venticinque anni fa abbiamo dato vita a un sogno che, prima ancora di essere un progetto imprenditoriale, era un progetto di famiglia. Oggi, essere ricevute dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, insieme ad alcune delle persone che hanno contribuito alla crescita di Marlù fin dai suoi primi anni, ha per noi un significato speciale», dichiarano Marta, Monica e Morena Fabbri, fondatrici di Marlù. «È un momento che ci ricorda da dove siamo partite e quanto sia importante non dimenticare mai le persone che hanno camminato con noi. Marlù è cresciuta, ma i valori su cui l’abbiamo costruita – la famiglia, il lavoro, la fiducia e la capacità di guardare avanti – continuano a essere il nostro punto di riferimento. Celebrare questo anniversario a San Marino, insieme a chi ha contribuito a scrivere la nostra storia, è il modo più autentico per festeggiare.»

Con queste tre giornate a San Marino, Marlù ha festeggiato i suoi primi 25 anni, tornando alle proprie origini e ritrovando le persone che ne hanno accompagnato il cammino. Un anniversario che parte dalle proprie radici e guarda al futuro. Insieme.



Comunicato stampa

Marlù Gioelli

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