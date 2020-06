Marlù Gioelli una sera con i Tiktokers: 1 milione di giovani scoprono San Marino

Venticinque giovanissimi tiktokers, youtubers e instagrammers, raccontano il loro viaggio sul Titano e su TikTok le loro stories le guardano più di 1 milione di coetanei. La collaborazione tra Marlù il nuovo progetto cross mediale ENJOY CATTOLICA porta anche a san Marino il nuovo modo di comunicare e promuovere una destinazione turistica. I 25 talent hanno 7 milioni di followers su Instgrama e 14 su TikTok. San Marino, 29 giugno 2020 – È la Generazione Z a segnare la ripartenza e proporre un nuovo modo di comunicare e stare in relazione con gli altri. Sabato sera (27 giugno) sono arrivati sulla vetta del Titano venticinque tra i più seguiti tiktokers, youtubers e instagrammers italiani. Tutti Millenials che raccontano ai loro pari emozioni, esperienze, stati d’animo e il desiderio di trasformare in incontro reale ciò che ci si scambia sui social media. I loro profili su Instagram raccolgono 7 milioni followers e 14 milioni suTikTok. I loro video e le loro story viaggiano ogni giorno sui social media e la loro esperienza a San Marino è stata visualizzata in poche ore da più di 1 milione di loro coetanei. Hanno raccontato il viaggio da Cattolica a San Marino in un pullman di Shuttle Italy Airport, la visita al centro storico, alle mura, alla Prima Torre e la cena di benvenuto organizzata nella cornice di Piazza della Libertà. Sono nativi digitali, fotografano, riprendono e caricano sulle piattaforme in tempo reale. Il post di uno di loro Ayo, diciottenne di origine marocchina ormai italiano e con prefetto accento milanese, ha raccolto in meno di un’ora 184 mila visualizzazioni. I venticinque “idol teen” erano in Romagna, accompagnati come sempre dal loro “fratello maggiore” il direttore artistico e conduttore Andrea Prada, per la loro prima vacanza post lok down, ospiti e protagonisti del nuovo progetto ENJOYCATTOLICA. L’iniziativa cross mediale realizzata dall’amministrazione comunale della Regina dell’Adriatico, in partnership con aziende come Marlù, il marchio del gioiello creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri e con la loro nuova linea di prodotti TimeToBeCarful. Un progetto destinato a promuovere nuove forme di comunicazione e di promozione di una destinazione turistica. Oggi sono, infatti, youtubers, tiktokers e instagrammers, a comunicare come si sta in un luogo a condividerlo con i loro pari, le famiglie e gli adulti, raggiungendo con i loro messaggi milioni di persone. Come è accaduto durante la loro visita sammarinese e nei tre giorni di permanenza nella Regina con l’hastag #enjoycattolica volato oltre i 2 milioni di contatti. Alla cena di gala, preparata da Chef Luigi Sartini e onori di casa parte di Marta Fabbri responsabile comunicazione Marlù, hanno partecipato il segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, il sindaco di Cattolica Mariano Gennari e l'assessore al Turismo della Regina Nicoletta Olivieri. “La nostra azienda comunica e si relaziona da sempre con la sua community e i suoi clienti attraverso i social media. Lo abbiamo fatto ogni giorno anche negli ultimi difficili mesi e abbiamo aderito con entusiasmo a ENJOY CATTOLICA. Un progetto che mette insieme ogni forma di comunicazione, in particolare quella peer to peer sulle nuove piattaforme social – spiega Marta Fabbri, responsabile marketing e comunicazione Marlù – Inevitabile chiedere agli amici di Cattolica l’opportunità di avere per una sera sul Titano quei 25 tra ragazze e ragazzi. Con Andrea Prada stiamo raccogliendo i dati su cosa è accaduto in rete con le loro stories. E solo con Tik Tok più di 1 milione di giovani ha scoperto le emozioni regalate da una visita sul Titano. Il tutto nello spazio di sole 24 ore”.

I 25 talent

Serena Puppo, Noemi Mortella, Matteo Borroni, Anna Ciati, Riccardo Aldighieri, Alessia Lanza, Susanna Bonetto, Grealisisters, Asia Bertoncelli, Eleonora Testagrossa, Ayo, Giorgio Savo, Mirko Magliocco, Sofia Chawki, Vincenzo Tedesco, Thomas Camorani, Martina Rinaldi, Alice De Bortoli, Giulia Zoccali, Luca Cobelli, Rebecca Gradoni, Alessandro Amendola, Martina Brondin, Hey.Sober.



Comunicato stampa

Marlù Gioielli