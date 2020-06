Marlù Gioielli, San Marino la raccontano le giovani star dei social media

Raccontare a giovani e adolescenti, alla Generazione Z, l’esperienza di una visita a San Marino. Un viaggio tra mura, torre di guardia, centro storico, chiuso da una cena sotto le stelle nel luogo più bello di San Marino: Piazza della Libertà. È questo l’obiettivo dell’iniziativa Marlù, il marchio del gioiello per tutti creato dalle sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri e della loro nuova linea di prodotti TimeToBeCarful. Questo pomeriggio (27 giugno) arrivano sulla vetta del Titano venti tra i più conosciuti youtubers, instagrammers, e tiktokers italiani. Sono veri “idol teen”, i loro profili raggiungono ogni giorno 14 milioni di ragazze e ragazzi, comunicando con i linguaggi e le grammatiche universali della rete, emozioni, sentimenti e divertimento. Racconteranno ai loro follower con video, foto, immagini e commenti, il loro diario di viaggio nella Repubblica della Libertà. Ad accompagnare le giovanissime star della rete, nella prima piccola e sicura vacanza dopo la fine del lock down, il direttore artistico e conduttore, per loro una sorta di “fratello maggiore”, Andrea Prada. Con lui anche una presenza ormai abituale nelle iniziative delle sorelle Fabbri, la giornalista e scrittrice Mapi Danna, lo scorso anno protagonista, sempre insieme a Andrea Prada, del Marlù Love Tour 2019: show itineranti che hanno portato nelle piazze di cinque città italiane più di 15 mila giovani. Ad accogliere gli ospiti, tra loro il sindaco di Cattolica Mariano Gennari, prima della cena sotto le stelle preparata da Chef Luigi Sartini, anche il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati. E il primo messaggio importante della serata è dimostrare come sia possibile, con attenzione, rispetto per sé stessi e per gli altri, soprattutto in piena sicurezza e osservanza delle prescrizioni sanitarie, riprendere progressivamente contatti e rapporti con gli altri. In quest’ottica, saranno pienamente utilizzati durante visita e cena tutti i dispositivi TimeToBeCareful, la linea di prodotti e strumenti igienizzanti e prevenzione, nati dal nuovo progetto imprenditoriale creato dalle sorelle Fabbri nel periodo di lock down. L’arrivo a San Marino dei giovanissimi 20 talent è reso possibile dalla collaborazione di Marlù e Andrea Prada con il progetto ENJOY CATTOLICA, destinato a promuovere nuove forme di comunicazione e di promozione di una destinazione turistica. Oggi sono, infatti, youtubers, tiktokers e instagrammers, a comunicare come si sta bene in un luogo a condividerlo con i loro pari, le famiglie e gli adulti, raggiungendo con i loro messaggi milioni di persone.



