Marlù illumina la Sicilia con un nuovo store a Milazzo!

31 ottobre - Il marchio di gioielli per tutti, dopo le aperture a Catania, Trapani e Palermo, sbarca a Milazzo, scegliendo una delle location più suggestive dell'isola. All'interno del rinomato Parco Commerciale Corolla, Marlù porta una ventata di freschezza e colore, arricchendo l'offerta moda della zona. Con la sua nuova apertura, Marlù si conferma un punto di riferimento per chi ama gli accessori e i bijoux unici e versatili. Dai colori vivaci ai design innovativi, ogni gioiello racconta una storia e si adatta a ogni stile. Perché scegliere Marlù? Perché è un marchio che va oltre i tradizionali confini della gioielleria, offrendo accessori moda per tutti, senza distinzioni di genere o età. Un gioiello per ogni occasione, da indossare ogni giorno e per celebrare momenti “Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia Marlù. - esordisce così Marco Cosenza, imprenditore - Cercavo un marchio che unisse qualità, etica e un tocco di freschezza, e l’ho trovato. Marlù è un’azienda dinamica e in continua crescita, con un prodotto di qualità e collezioni sempre nuove. Ho scelto di diventare partner perché ho riscontrato una grande professionalità e un clima di collaborazione unico. Le sorelle Fabbri mi hanno accolto con passione e competenza, guidandomi in ogni fase di questa nuova avventura. Crediamo fortemente in questo progetto e siamo già pronti a nuove sfide. Sono sicuro che questa partnership porterà grandi successi." Trovate il nuovo Store Marlù presso la Galleria del Parco Corolla, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 21.00.

