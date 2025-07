Marlù inaugura un nuovo store a Salerno

Prosegue il percorso di crescita retail su territorio italiano di Marlù con l’apertura di un nuovo store monomarca presso il Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano (SA). Inaugurato domenica, 13 luglio 2025, il punto vendita si inserisce in uno dei poli commerciali più importanti della regione, con oltre 100 negozi, un ipermercato, un multisala cinematografico e una vasta area dedicata al food & beverage. Una location strategica, a Sud di Salerno, che accoglie ogni anno più di 6 milioni di visitatori, che permette a Marlù di consolidare la propria presenza nel Sud Italia, rafforzando la visibilità del marchio all’interno di un contesto dinamico e altamente attrattivo. L’inaugurazione del nuovo store testimonia l’impegno costante dell’azienda nel presidiare i principali hub commerciali del Paese, elevando l’esperienza d’acquisto e alimentando il dialogo con una community sempre più attiva, affezionata e coinvolta. «L’apertura nel nuovo store a Salerno rappresenta un passo importante nel nostro percorso di crescita. Siamo felici di rafforzare la presenza di Marlù nel Sud Italia, portando il nostro concept di gioiello accessibile a tutti in una delle aree più dinamiche della regione.» afferma Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Il nostro desiderio è quello di creare connessioni autentiche con la nostra community, offrendo un’esperienza di shopping che rispecchi i valori e l’identità del nostro marchio.» «Nutriamo profonda fiducia nel valore delle persone e nell’intensità delle emozioni che i gioielli Marlù sono in grado di suscitare.» afferma Roberto Perfetto imprenditore del nuovo store Marlù. «Con l’apertura al Centro Commerciale MaxiMall di Pontecagnano, desideriamo offrire un’esperienza di stile e autenticità a una comunità che merita di sentirsi davvero speciale.»

