Marlù inaugura un nuovo store ad Agrigento

Prosegue il piano di espansione retail di Marlù con l'apertura, oggi 4 agosto, di un nuovo flagship store all’interno del Centro Commerciale Città dei Templi di Agrigento.

Il marchio di gioielli rafforza la propria presenza nel Sud Italia scegliendo una location strategica e ben radicata nel tessuto locale: un hub commerciale attivo dal 2012 e riconosciuto come uno dei principali poli dedicati allo shopping dell’intera provincia. Con un’ampia offerta di negozi, servizi dedicati alla famiglia, un superstore e un’area food court, la struttura offre un contesto dinamico, accessibile e fortemente attrattivo che consente a Marlù di incrementare la propria visibilità e consolidare ulteriormente la propria presenza in Sicilia.

L’apertura del nuovo store conferma l’impegno costante dell’azienda nel presidiare i principali shopping center del territorio nazionale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’acquisto coinvolgente e coerente con l’identità del marchio. Un ulteriore passo nel dialogo con una community in costante crescita, attenta, affezionata e sempre più partecipe.

«L’inaugurazione ad Agrigento rappresenta per noi un traguardo significativo. Portiamo il nostro concept di gioiello accessibile nel cuore della Sicilia occidentale, arricchendo un’offerta commerciale già poliedrica con la qualità e lo stile che contraddistinguono Marlù», afferma Marta Fabbri, Co‑founder e Marketing & Communication Director. «Il nostro obiettivo è instaurare relazioni autentiche con i clienti, trasformando lo shopping in un momento emozionale che rifletta i valori distintivi del marchio.»

