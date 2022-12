Marlù insieme a San Marino for the Children a supporto delle missioni Matumba e Kankao

Lo scorso ottobre ha avuto luogo a San Marino la prima edizione dell’International Kuikma Padel Cup, la competizione sportiva che ha portato in Repubblica professionisti e appassionati di padel da tutto il mondo, dove non è mancato il divertimento ma anche tanta generosità. Marlù è infatti scesa nei campi di “The King of Padel” il Torneo tra ex calciatori di serie A, disputato in parallelo alla manifestazione, con #MarluRicaricAmore, il progetto del marchio di gioielli che mette in primo piano l’importanza di aiutare gli altri, trasformando simbolicamente sportivi, giovani talenti e non solo, in frecce che suggeriscono una realtà da supportare. In questa occasione, l’obiettivo della missione MarlùRicaricAmore, scelta dalla coppia vincente del torneo Thomas Manfredini e Luca Ceccarelli, è stato quello di donare 1000 euro a “San Marino For The Children”, l’Associazione sammarinese che si batte per i diritti dei bambini e delle loro famiglie in quelle parti del mondo dimenticate e più sfortunate. Oggi, la donazione ha finalmente trovato una concreta collocazione per offrire un reale supporto a due progetti già avviati da diversi anni e presieduti dai missionari dell’ente nello Stato del Malawi, nell’Africa sud-orientale. Nello specifico una parte della donazione sarà devoluta alla missione di Matumba, un’area a sud del Malawi ai confini con il Mozambico molto popolata quanto sperduta e povera, dove si trova un ospedale nel quale l’Associazione ha dedicato uno spazio speciale alla maternità. Ogni anno in questo luogo avvengono circa 700 parti e tutte le neo madri vengono seguite gratuitamente in ogni fase della loro gravidanza. Questa assistenza ha portato a una considerevole diminuzione del tasso di mortalità al parto che era un dato allarmante di quella zona prima che venisse costruito l’ospedale. Anche i bimbi dopo la nascita vengono monitorati nel loro sviluppo e sfamati con il “likuni phala” una pasta al burro di arachidi per neonati malnutriti per aiutarli a crescere forti. Una seconda parte della quota è stata inoltre destinata alla missione di Kankao, un’altra area molto povera e popolata del Malawi dove dal 2014 l’Associazione invia aiuti ad un orfanotrofio nel quale le suore missionarie donano infinito amore ai bimbi orfani e disabili e dove ora potranno garantire il loro sostentamento con l’acquisto di grandi quantità di latte in polvere. L’obiettivo è quello di dare un futuro ai tantissimi giovani di quei villaggi, di poter presentare delle prospettive più ottimiste per costruirsi un futuro migliore ed una vita meno dura.

Marco Mazza, Presidente dell’Associazione San Marino for the Children Onlus “Desideriamo ringraziare davvero di cuore Marlù per la sua sempre grande generosità ed attenzione che dedica a tante situazioni di povertà e fragilità dell’infanzia; in questo momento così difficile questo sostegno di Marlù è per noi davvero un grande dono in grado di aiutarci tantissimo in questo nostro cammino verso gli ultimi del mondo. Grazie di cuore! “

Marta Fabbri, responsabile marketing Marlù: “Come azienda, uno dei nostri desideri e obiettivi più grandi non è solo quello di fare beneficienza ma assicurarci dove le nostre donazioni siano destinate, seguirne gli sviluppi e comprenderne i benefici che hanno portato. Siamo dunque molto orgogliose di aver portato un piccolo contributo per alleviare situazioni di allarmante emergenza e profonda povertà in aree del mondo purtroppo spesso dimenticate. Ringrazio tutti i promotori dell’iniziativa sportiva, i vincitori del Torneo e i membri dell’Associazione San Marino For Children per aver tutti insieme portato a termine questa missione di Marlù”

