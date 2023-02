Marlù parla di Sociale con gli artisti di “Una Voce per San Marino”

Marlù parla di Sociale con gli artisti di “Una Voce per San Marino”.

MarluRicaricAmore, l’iniziativa benefica del marchio di gioielli delle sorelle Fabbri presentata a “Una Voce per San Marino” la combinazione tra talento e responsabilità sociale, chiedendo a tutti i finalisti del contest musicale di suggerire un progetto etico a loro caro.

Un modo di premiare il talento e nello stesso tempo di costruire una rete solidale. I 21 cantanti che si sono esibiti durante la finale hanno mostrato la loro parte più sensibile e acceso un riflettore, attraverso i loro vissuti su tutte quelle grandi o piccole associazioni che ogni giorno si impegnano a sostenere non solo persone in difficoltà ma anche cause sociali, ambientali e artistiche. Tanti messaggi solidali raccolti nella grande urna di MarluRicaricAmore e nelle piccole interviste realizzate da Marlù.

È quella dei Piqued Jacks, la freccia scagliata dal grande Cupido di MarluRicaricAmore, che permetterà la realizzazione di un progetto legato all’associazione 4Ocean; un assegno simbolico del valore di 5.000 euro consegnato da Marta Fabbri, sul palco della finale, ai Piqued Jacks, la band vincitrice che rappresenterà San Marino all’ EuroVision Song Festival di Liverpool.

Questa realtà di volontariato, 4Ocean, si impegna nella pulizia dei mari dai rifiuti plastici per promuovere in tutto il mondo la salvaguardia delle acque e dell’ambiente: una tematica molto cara alla band che ha parlato di questo argomento in molti testi delle loro canzoni.

Marta Fabbri, cofondatrice di Marlù : “Grazie agli organizzatori del Contest “Una voce per San Marino” che ci hanno aiutato a trasmettere questo messaggio attraverso il contributo dei 22 finalisti e delle loro canzoni. La musica unisce e racchiude in sé una forte valenza pedagogica che ci ha permesso di portare alla luce importanti valori sociali e spunti di riflessione”.

I messaggi solidali dei finalisti di Una Voce per San Marino:

Il tema della depressione è stato menzionato da diversi artisti come MATE che rivolge il suo pensiero solidale al momento della depressione post parto e MAYU che vorrebbe sostenere l’Associazione ONLUS svizzera e il suo “Progetto Amore” contro ogni forma di depressione.

Anche IOLE vorrebbe rivolgere il suo aiuto verso le associazioni per la salute mentale e VINA ROSE verso i bambini, adolescenti e giovani adulti che manifestano sintomi di depressione già in età precoce, causati da contesti socio-familiari degradati o meno fortunati, nonché da una esposizione mediatica sconsiderata che porta al voler apparire sempre “perfetti”.

Insieme ai PIQUED JACKS che vogliono sostenere le iniziative di 4Ocean, anche gli E.E.F vogliono tutelate l’ambiente e segnalano l’associazione naturalistica “Argonauta.

DEBORAH IURATO ha menzionato l’Associazione “Talitakum” che si occupa di bambini dai 3 ai 18 anni rimasti orfani o provenienti da situazioni familiari molto delicate. L’associazione da supporto a 360 gradi ad ognuno di loro facendogli ritrovare il sorriso. LORENZO LICITRA con la Fondazione Francesca Rava, LE DEVA con l’associazione Roberta Lanzino, ALFIE ARCURI con Beyond Blue Australia, XGIOVE sceglie Emergency e i NEVRUZ che hanno segnalato l’associazione Culturale Trame 2.0 di Modena.

Il pensiero solidale dei TOTHEM è rivolto a Rider Italia Onlus per garantire un aiuto a mantenere la dignità nei momenti più difficili, quello di ELLYNORA e ROY PACI verso Amnesty International per eliminare la violenza sulle donne mentre i DESHEDUS vorrebbero supportare la fondazione AIRC per la ricerca contro il tumore.

EDOARDO BROGI vorrebbe aiutare i paesi colpiti dal terremoto in Turchia e Siria, KIDA coloro che non hanno un tetto sotto il quale vivere mentre THOMAS vorrebbe realizzare i sogni degli orfani, crescere e stimolare la loro cultura e le loro passioni.



