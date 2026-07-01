Marlù porta il Marlù Dream Tour e la sua Dream City in tre piazze italiane

Marlù porta il Marlù Dream Tour e la sua Dream City in tre piazze italiane.

Marlù porta il proprio universo nelle piazze italiane, per l’ottavo anno consecutivo, con il Marlù Dream Tour 2026, il roadshow che dal 4 luglio accompagnerà l'estate di famiglie, ragazze e ragazzi in tre località marittime: Margherita di Savoia (4–5 luglio, Piazza Libertà), Montesilvano (18–19 luglio, Piazza Europa) e Lerici (22–23 agosto, Piazza Garibaldi). Due giorni di attività per ciascuna tappa, con un programma pensato per coinvolgere grandi e piccoli tra installazioni artistiche, esperienze di styling, contest e un grande live show serale con ospiti speciali. In ogni piazza prenderà vita la Marlù Dream City: uno spazio da vivere, pensato per accogliere famiglie, ragazze e ragazzi in un weekend all'insegna della creatività e del divertimento. A caratterizzare ogni allestimento, le opere dell'artista e scenografo Lorenzo Lunati, che ha dato letteralmente forma ai valori Marlù: un grande occhio con specchi deformanti che invita a guardarsi con occhi diversi, proprio come suggerisce Marlù attraverso il payoff "Diversamente Tu. Ad arredare la città di Marlù anche speciali panchine “annodate” che richiamano il design di Knoted to my Heart. Per i vincitori del Marlù Dream Contest*, già dal pomeriggio di sabato, sarà possibile assistere alle prove aperte dello show e alle interviste condotte da La Pina, la nota speaker di Radio Deejay. Ciascun talent coinvolto potrà esprimere il proprio pensiero attorno al tema del sogno e ricevere il Premio Marlù Keep Dreaming, consegnato dal vivo sul palco durante lo show serale. Dalle 21.00 il palco del Marlù Dream Tour si accenderà con un grande live show, sotto la direzione artistica di Andrea Prada, e tanti ospiti speciali – Alessia Pecchia, Angie, Riccardo, Breakfast Crew e Breakfast Club - per una serata di musica, intrattenimento ed emozioni da vivere insieme sotto le stelle, che si concluderà con un djset dinale con ospite La Pina. «Il Marlù Dream Tour nasce dalla volontà di portare l'universo Marlù fuori dai punti vendita e nei luoghi di incontro per eccellenza: le piazze, gli spazi condivisi, le serate estive vissute insieme alle famiglie. Crediamo che ogni persona abbia un sogno da esprimere e la propria storia da vivere. E sarei felice se un nostro gioiello diventasse il simbolo di questo racconto. Con la Dream City vogliamo offrire un'esperienza capace di unire creatività, divertimento e libertà di espressione, creando uno spazio in cui grandi e piccoli possano sentirsi ispirati e portare con sé un ricordo autentico. Per Marlù il gioiello non è mai solo un accessorio, ma un elemento che racconta l'identità di chi lo indossa.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. Per tutta la giornata di domenica, la Marlù Dreamers House accoglierà il pubblico per un'esperienza di styling dedicata alle famiglie. Grandi e piccoli potranno lasciarsi guidare dalle stylist Marlù alla scoperta del proprio stile, ricevere consigli personalizzati e scegliere il gioiello che meglio li racconta, da portare a casa come ricordo dell'estate.

C.s. - Marlù

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