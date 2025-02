Marlù porta le sue "Emozioni in Movimento" a Sanremo con il "Marlù Dream On Tour"

La settimana del Festival di Sanremo è già entrata nel vivo e Marlù, marchio di gioielli delle sorelle Fabbri, è ancora una volta protagonista del ricco programma di attività collaterali all’esterno dell’Ariston. Per questa edizione, Marlù ha deciso di mettere al centro delle sue attività le emozioni, protagoniste, da sempre, anche del Festival della Canzone Italiana. I progetti, che si inseriscono perfettamente nella filosofia del marchio, celebrano musica, talento e - appunto - forti emozioni. Il concetto è delineato perfettamente nella campagna “MARLÙ DIVERSAMENTE TU”, con la quale invita il suo pubblico a riconoscere e valorizzare la propria unicità, esattamente come un gioiello dal valore inestimabile. Proprio in questo momento, all’interno di Casa Kiss Kiss, uno speciale set fotografico “Marlù Emozioni in Movimento”, curato dal ritrattista Enrico De Luigi, permette ai visitatori di trasformare le proprie emozioni in immagini. Ogni scatto cattura un istante autentico, dando forma a un racconto visivo che, alla fine della settimana, comporrà un mosaico di espressioni, testimonianza di ricordi impressi con ciascun volto. Le emozioni sono protagoniste anche del Marlù Dream On Tour, il palco che, in questi giorni, fino a sabato 15, Marlù regala alla città: un evento aperto a tutti (su registrazione), allestito nel cuore del Villaggio del Festival a Villa Ormond, con un fitto palinsesto di appuntamenti, che fa da anteprima all’edizione 2025 del roadshow estivo di Marlù che toccherà le principali piazze d’Italia, celebrando la musica e le arti. Fino a sabato, dalle 15:00 alle 18:00, le attività del Marlù Dream On Tour coinvolgono il pubblico sanremese offrendo un autentico spettacolo di intrattenimento live. In questi giorni il pubblico ha potuto incontrare, durante i Marlù Open Show On Stage, alcuni ospiti speciali come Cristina D’Avena e DJ Molella. Ai Breakfast Club spetterà la chiusura della serata di venerdì, mentre è attesa per sabato la performance di Orietta Berti. Sul palco, ovviamente, grande spazio alle emozioni con i Marlù Talks On Stage: chiacchierate non stop insieme ad artisti e content creators, come Sespo, Giulia Salemi, Luca di Stefano, Niveo, Nicol, Fellow e il finalista di Sanremo Giovani Alex Wyse. Ad appassionare Gen Z e Millenials sul web ci pensano invece Giorgia e Alice Mordenti, protagoniste della Social Room. La competizione si accende anche sul palco di Marlù con il Marlù Talent On Stage, dove i nuovi talenti selezionati da Riccardo Brizi di RB Music Records si sfidano ogni giorno per conquistare il Premio Keep Dreaming, una borsa di studio per percorsi di alta formazione. Emozioni anche con la collaborazione con Radio Italia, dove alcuni fortunati Marlu dreamers potranno vivere l’esclusiva Marlù Golden Experience: un accesso speciale agli studi di registrazione Fuori Sanremo di Radio Italia, dove possono assistere da vicino alle interviste live dei cantanti in gara e partecipare agli ambitissimi secret show. «Essere qui a Sanremo durante la settimana del Festival è sempre un'emozione unica. Ogni giorno è un’esplosione di talento, arte e passione» dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Brand Manager Marlù. «Vivere a stretto contatto con il pubblico e creare momenti di condivisione ci permette di trasmettere al meglio il nostro messaggio. Dando vita a progetti che mettono al centro le emozioni, vogliamo ispirare, coinvolgere e far sentire ogni persona parte di qualcosa di speciale, perché crediamo che le emozioni siano il vero motore di ogni esperienza indimenticabile».

