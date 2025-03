Marlù premia Gabry Ponte al San Marino Song Contest per il progetto Marlù RicaricAmore

Marlù, marchio sammarinese di democratic jewelry, ha affiancato per il terzo anno consecutivo il San Marino Song Contest con il suo progetto Marlù RicaricAmore ed ha premiato Gabry Ponte, vincitore della competizione. Sul palco della prestigiosa gara canora, Marta Fabbri, Co-Founder e Brand Manager del marchio di gioielli, ha consegnato il premio Marlù - del valore di 5.000 euro - al primo classificato della serata. Gabry Ponte, che rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest, avrà quindi l'opportunità, attraverso #MarluRicaricamore, di scegliere un tema sociale a cui destinare il premio e sostenere, insieme a Marlù, un progetto attivo sul territorio. «Con #MarluRicaricamore vogliamo trasformare la musica in un ponte di solidarietà, capace di unire talento e impegno sociale.» dichiara Marta Fabbri «Come per le precedenti edizioni, saremo felici si portare avanti il progetto che Gabry Ponte sceglierà di sostenere, perchè crediamo nel potere della creatività di generare un impatto positivo e vogliamo dare concretamente agli artisti la possibilità di fare la differenza non solo sul palco, ma anche nella vita di chi ha bisogno.» Un sodalizio, quello che Marlù consolida ogni anno con il San Marino Song Contest, che conferma l'impegno nel creare connessioni tra musica, arte e solidarietà, trasformando il talento in un’opportunità concreta di aiuto. Il valore di questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si è già tradotto in importanti collaborazioni negli anni precedenti. I Piqued Jacks, vincitori del contest nel 2023, hanno deciso di destinare il premio alla salvaguardia del mare; Marlù ha quindi scelto Fondazione Cetacea Onlus, un’organizzazione impegnata nella tutela dell’ecosistema marino, per la realizzazione di un progetto di sensibilizzazione ambientale che ha coinvolto le scuole elementari di Montegiardino (RSM) e gli istituti A. Brandi e G. Zavalloni di Riccione. Gli alunni hanno partecipato a laboratori ed esperienze pratiche legate al recupero dei rifiuti plastici in mare e all’impatto dell’inquinamento sulla fauna marina. Il progetto si è concluso in primavera con un momento simbolico ed emozionante: la liberazione di una tartaruga marina, Namastè, precedentemente curata presso il centro della Fondazione Cetacea. La band spagnola Megara, vincitrice nel 2024, ha scelto di dedicare il premio #MarluRicaricamore alla protezione degli animali. La frase della loro canzone “Si tú no me quieres, otra gente me querrá” (“Se tu non mi ami, qualcun altro mi amerà”) sta diventando proprio in questi giorni il simbolo di un nuovo progetto che Marlù svilupperà e finanzierà nel 2025 all’interno del territorio sammarinese. Il premio sarà destinato all’APAS – Associazione Protezione Animali, che gestisce il Rifugio di Cà Chiavello, offrendo accoglienza e cure a cani e gatti abbandonati. Il progetto, destinato agli istituti scolastici del territorio, avrà l’obiettivo di sensibilizzare sul tema dell’abbandono degli animali e di promuovere l’educazione alle corrette pratiche di cura e accudimento dei cuccioli.

c.s. Marlù