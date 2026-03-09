Marlù premia Senhit sul palco del San Marino Song Contest 2026, portando avanti il progetto #MarluRicaricAmore





Marlù, marchio sammarinese di democratic jewelry, ha affiancato anche quest’anno il San Marino Song Contest in qualità di sponsor, accompagnando Senhit, vincitrice dell’edizione 2026, e tutti i talenti in gara attraverso un percorso fatto di musica, emozioni e solidarietà. Un viaggio che prosegue: Senhit salirà sul palco dell’ Eurovision Song Contest 2026, accompagnata da Boy George, rappresentando insieme la Repubblica di San Marino al prossimo contest europeo.

Sul palco della prestigiosa competizione, Marlù ha confermato il proprio impegno sociale consegnando il premio “Marlù per il Sociale – Le tue parole fanno la differenza”, del valore di 5.000 euro, destinato a sostenere un progetto attivo sul territorio locale. Per questa edizione, i temi proposti abbracciavano parità e diritti delle donne alla dignità nella terza età, dall’inclusione della disabilità all’accessibilità artistico culturale, fino all’interculturalità nelle scuole e al dialogo tra culture. Senhit ha scelto “pet therapy” come destinazione del premio, contribuendo così alla realizzazione di un’iniziativa concreta a beneficio della comunità durante il corso del 2026.

Un impegno, quello di Marlù, che si rinnova anno dopo anno, trasformando la musica in solidarietà e dando voce alle emozioni attraverso gesti capaci di generare energia positiva. La decisione di proseguire la collaborazione nasce dai risultati delle edizioni precedenti, che hanno permesso di migliorare situazioni di fragilità all’interno del territorio sammarinese. Un sostegno che si rafforza anche nel desiderio di accompagnare il Paese nella sua manifestazione più importante dell’anno, celebrando con orgoglio il talento e l'identità di San Marino.

Il valore del progetto si inserisce in un percorso già ricco di iniziative significative. Nel corso del 2025, Gabry Ponte, vincitore dell’edizione precedente, ha scelto di sostenere il tema dell'emarginazione sociale. Marlù ha così deciso di destinare il premio all’UOC Disabilità e Servizio di Supporto Sociale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale di San Marino, contribuendo al finanziamento delle stanze dedicate ai pazienti con disturbi del neurosviluppo. Un gesto che ha migliorato concretamente la qualità della vita di molti bambini e delle loro famiglie, offrendo spazi più accoglienti e pensati per rispondere alle loro esigenze specifiche.

Grazie a #MarluRicaricaAmore, il centro residenziale per persone con disabilità “Il Colore del Grano” ha potuto rinnovare e riqualificare la stanza destinata ai pazienti con autismo e disabilità cognitiva. La stanza Snoezelen, un ambiente multisensoriale controllato, utilizza luci soffuse, suoni, profumi e materiali tattili per ridurre l'ansia e contenere i comportamenti aggressivi o ripetitivi.

Marlù con il suo contributo ha permesso il ripristino delle superfici morbide della stanza e l’installazione di luci al led. Questo sostegno arriva in un momento particolare, dove le diagnosi di autismo sono in aumento nel nostro paese, mentre le strutture adeguate all’accoglienza restano sempre meno.

Inoltre, per il primo anno, la collaborazione tra il marchio e il contest sammarinese si estende anche al sostegno dei giovani talenti dello Junior Eurovision Song Contest, attraverso l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 1.000 euro a Martina CRV, rappresentante di San Marino, da poter utilizzare nella sua formazione artistica.

«Saper trasformare il proprio talento in uno strumento capace non solo di trasmettere emozioni, ma anche di veicolare un messaggio, è una qualità che accomuna sempre un maggior numero di artisti» dichiara Marta Fabbri, Co-Founder e Marketing&Communication Director di Marlù. «Il San Marino Song Contest è il momento ideale per dare voce a ciò in cui crediamo: una cultura della cura, dell’ascolto e della vicinanza. Per Marlù significa portare avanti un impegno che non si esaurisce nella serata dell’evento, ma che continua nel territorio, nelle scuole, nelle famiglie e nelle realtà che ogni giorno lavorano per il benessere della comunità.».



