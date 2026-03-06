Marlù premiata a Rimini con il premio "Donne imprenditrici"

Marlù è stata insignita del Premio Donne Imprenditrici, riconoscimento promosso dall’Associazione La Casa delle Donne di Rimini in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche di Genere del Comune di Rimini, con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e il talento delle donne nel mondo dell’impresa. Su indicazione di Confesercenti Rimini, il premio è stato assegnato a Marlù per aver saputo coniugare l’innovazione del modello d’impresa con la valorizzazione delle persone, promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo, collaborativo e orientato alla crescita condivisa. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi venerdì 6 marzo presso la Sala della Giunta del Comune di Rimini. A ritirare il riconoscimento sono state Morena, Monica e Marta Fabbri, fondatrici del marchio. Nata nel 2001 a San Marino dall’intuizione e dal coraggio imprenditoriale delle tre sorelle, Marlù ha trasformato una sfida personale in un progetto capace di affermarsi a livello internazionale. Marchio di democratic jewelry, Marlù ha costruito nel tempo un modello di impresa fondato sull’innovazione del retail e su una visione contemporanea del gioiello come linguaggio emotivo, accessibile e capace di raccontare l’identità di chi lo indossa. Le creazioni Marlù, realizzate in acciaio chirurgico, uniscono qualità, resistenza e sicurezza, dando forma a uno stile contemporaneo pensato per accompagnare i momenti della quotidianità. Oggi il gruppo conta oltre 400 dipendenti, l’88% dei quali donne, 80 store monomarca e più di 1.400 corner multimarca, promuovendo una cultura aziendale che pone al centro famiglia, fiducia, passione e spirito di squadra. Un approccio che si traduce in un’attenzione concreta alla valorizzazione delle persone, al talento femminile e alla parità di genere, rendendo Marlù un esempio virtuoso di imprenditoria capace di coniugare radici, crescita e visione futura. Parte di questo percorso è rappresentato anche dalle realtà aziendali legate al marchio: Marlu Store Branch S.r.l., costituita nel 2014 e titolare della gestione del primo punto vendita monomarca a marchio Marlù, oggi impegnata nell’allestimento e nello sviluppo delle location che ospitano i punti vendita in tutta Europa, e Marlù Retail Srl, che gestisce direttamente 30 degli 80 negozi monomarca del marchio con una presenza capillare sul territorio nazionale e circa 200 dipendenti. Le due aziende del gruppo hanno potuto contare anche sul sostegno e sulla consulenza di Confesercenti Rimini, partner importante nel supportare lo sviluppo imprenditoriale dell’azienda e nel favorire il dialogo con il territorio. «Ricevere questo riconoscimento nella città di Rimini ha per noi un significato speciale», dichiarano Morena, Monica e Marta Fabbri. «Marlù è nata come un gesto di coraggio e di amore: un progetto costruito insieme, come sorelle e come squadra, che nel tempo è diventato una comunità di persone, di idee e di sogni condivisi. Questo premio ci ricorda che il valore più grande di un’impresa sono le persone che la vivono ogni giorno. A loro va la nostra gratitudine più sincera. Quest’anno, inoltre, celebriamo un traguardo importante: i 25 anni di Marlù, un percorso fatto di impegno, crescita e passione. In questo cammino non siamo mai state sole: accanto a noi ci sono sempre stati anche i nostri mariti, presenze fondamentali di sostegno e fiducia, che hanno condiviso con noi sfide, sacrifici e soddisfazioni di questa avventura imprenditoriale. Marlù continuerà a crescere restando fedele alla sua essenza: creare gioielli che parlano di emozioni e costruire un’azienda dove ognuno possa sentirsi, davvero, Diversamente Tu.» Con questo riconoscimento, Marlù conferma il proprio ruolo come modello di imprenditoria femminile capace di unire visione, responsabilità sociale e innovazione, mantenendo intatta l’autenticità delle proprie radici.

