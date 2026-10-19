Marlù rafforza la presenza in Abruzzo e apre un nuovo store nel centro di Pescara

Marlù rafforza la presenza in Abruzzo e apre un nuovo store nel centro di Pescara.

Marlù continua il percorso di espansione sul territorio nazionale con l'apertura di un nuovo store monomarca in franchising nel cuore di Pescara. Il punto vendita, inaugurato sabato 17 ottobre, si trova in Via Firenze 220, una delle principali vie dello shopping cittadino, ed è il primo il primo store Marlù a Pescara. Questa nuova apertura rafforza ulteriormente la presenza del marchio in Abruzzo, dove sono già presenti altri tre punti vendita, confermando la volontà di Marlù di consolidare il proprio legame con un territorio strategico e ricco di opportunità. Lo store nasce dalla collaborazione con l'imprenditore abruzzese Andrea Santurbano, un investimento che testimonia la solidità del progetto Marlù e la capacità del marchio di attrarre imprenditori che ne condividono valori, visione e prospettive di crescita. Pensato come uno spazio contemporaneo e accogliente, il nuovo punto vendita offre un'esperienza immersiva nell'universo Marlù, tra gioielli e accessori che raccontano emozioni, relazioni e momenti speciali della quotidianità. Un luogo dove creatività, personalizzazione e stile si incontrano per dare vita a un'esperienza d'acquisto coinvolgente e autentica. «Siamo particolarmente felici di rafforzare la nostra presenza in Abruzzo attraverso una collaborazione consolidata come quella con Andrea Santurbano, che negli anni ha saputo interpretare al meglio i valori e l'identità di Marlù. Continuiamo a credere nel franchising come modello di sviluppo capace di valorizzare il territorio e creare relazioni solide con imprenditori che condividono la nostra visione.» dichiara Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Dopo aver consolidato negli anni una solida collaborazione con Marlù, ho scelto di investire nuovamente in questo progetto portandolo nel cuore di Pescara. In questi anni ho avuto modo di apprezzarne da vicino la professionalità, la capacità di innovare e l'attenzione costante alle esigenze dei clienti. Questo nuovo store rappresenta una naturale evoluzione del percorso condiviso con Marlù e un'opportunità per offrire alla città un'esperienza di shopping contemporanea, dinamica e sempre in linea con le nuove tendenze.» dichiara Andrea Santurbano, imprenditore e franchisee del nuovo store Marlù di Pescara.

C.s. Marlù

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