Marlù rafforza la presenza in Sicilia con un nuovo punto vendita a Palermo

Marlù ha inaugurato sabato, 29 novembre, un nuovo store monomarca a Palermo, in Viale Strasburgo 137A, una delle arterie commerciali più vivaci e frequentate della città. Dopo gli store di Catania, Agrigento, Trapani e Milazzo, con l’apertura del terzo store palermitano - realizzata in franchising insieme all’imprenditore Marco Cosenza - il marchio consolida la propria presenza in Sicilia e prosegue il suo percorso di crescita nel Sud Italia. Situato in una zona strategica e ben servita, il nuovo punto vendita si inserisce in un contesto urbano dinamico, caratterizzato da un’alta densità commerciale e da un flusso costante di residenti e turisti. L’ambiente moderno e luminoso dello store è pensato per accogliere i clienti in uno spazio che valorizza l’identità del marchio e ne riflette i valori: accessibilità, emozioni e relazioni. Le collezioni Marlù, ideate per accompagnare le persone nella loro quotidianità, trovano in questo nuovo spazio una cornice ideale per esprimersi e creare connessioni autentiche con la community locale. «L’apertura dello store Marlù a Palermo rappresenta un passo importante nella nostra strategia di espansione: essere presenti in una città così ricca di storia, cultura e vitalità ci permette di entrare in contatto con nuove storie e nuovi volti», commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Ogni nuovo negozio è per noi un luogo di incontro, dove il gioiello diventa espressione di emozioni condivise.» «Questa nuova apertura rappresenta per me un traguardo significativo, raggiunto grazie al sostegno e alla fiducia dei clienti che ci seguono e ci accompagnano ogni giorno» – dichiara Marco Cosenza, imprenditore e partner del progetto. – «Un grazie speciale va a chi ha condiviso con me questo percorso fatto di passione, impegno e tanti sorrisi. Non vedo l’ora di accogliere nuovi clienti, per brillare ancora insieme».

