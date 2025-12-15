Marlù rafforza la presenza in Sicilia con un nuovo punto vendita a Palermo

Marlù ha inaugurato sabato, 13 dicembre, il suo secondo store monomarca in franchising a Palermo, in Via Principe di Belmonte 98, una delle vie più centrali della città. Dopo l’apertura di fine novembre in Viale Strasburgo, il marchio rafforza la sua presenza nel capoluogo siciliano con un nuovo spazio dedicato alla sua community, realizzato sempre in collaborazione con l’imprenditore Marco Cosenza.

La scelta di Via Principe di Belmonte, arteria pedonale dello shopping cittadino, testimonia la volontà di Marlù di inserirsi nel cuore della vita urbana palermitana, offrendo un’esperienza d’acquisto immersiva e coerente con l’identità del marchio. Il nuovo store si distingue per un design contemporaneo, luminoso e accogliente, pensato per valorizzare le collezioni e creare un ambiente di relazione e condivisione.

Con questa seconda apertura, che si aggiunge ai flagship store a gestione diretta già presenti sul territorio, Marlù conferma la forza del proprio modello di franchising e la capacità di costruire legami duraturi con imprenditori locali che condividono la visione del marchio: rendere il gioiello un segno quotidiano di emozione, connessione e autenticità.

«Essere presenti in più punti strategici di Palermo è per noi motivo di grande orgoglio. Vogliamo continuare a crescere insieme alle persone, offrendo luoghi dove sentirsi accolti e rappresentati», commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director. «Ogni store Marlù è un invito a vivere il marchio come esperienza, relazione e stile.»

«Dopo l’apertura in Viale Strasburgo, questo secondo store è per me al tempo stesso una conferma e una nuova sfida» – afferma Marco Cosenza, imprenditore e partner del progetto – «Portare Marlù nel cuore di Palermo significa consolidare un percorso fondato su fiducia, passione e desiderio di crescita.»



