Marlù rafforza la propria presenza in Friuli-Venezia Giulia: nuova apertura a Città Fiera

Marlù rafforza la propria presenza in Friuli-Venezia Giulia: nuova apertura a Città Fiera.

Marlù prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale con l’apertura di un nuovo store all’interno del Centro Commerciale Città Fiera, a Torreano di Martignacco, in provincia di Udine. Il punto vendita, inaugurato il 31 ottobre, è gestito in franchising dall’imprenditore Andrea Motta, che consolida così il proprio rapporto con il marchio attraverso l’apertura del suo secondo negozio a insegna Marlù. Punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero del territorio friulano, Città Fiera rappresenta un contesto strategico per incontrare un pubblico eterogeneo e avvicinare nuove persone all’universo Marlù. Qui il marchio porta la propria idea di gioiello: accessibile, versatile e capace di esprimere personalità, accompagnando le nuove generazioni nelle diverse occasioni della quotidianità. La nuova apertura rappresenta un'ulteriore conferma della solidità della collaborazione tra Marlù e i propri partner imprenditoriali, fondata sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di obiettivi e prospettive di sviluppo. Un rapporto che si rinnova e si rafforza nel tempo, contribuendo al progetto di espansione del marchio attraverso spazi capaci di raccontarne l’identità e i valori: emozione, connessione e autenticità. «Vedere un imprenditore scegliere nuovamente Marlù è per noi motivo di grande soddisfazione. Significa costruire relazioni che crescono nel tempo, alimentate dalla fiducia e dalla condivisione di una visione comune. Con questa apertura vogliamo essere ancora più vicini alle persone del territorio, offrendo loro uno spazio in cui scoprire le nostre collezioni e trovare gioielli che possano raccontare, ogni giorno, qualcosa di sé», commenta Marta Fabbri, Co-founder e Marketing & Communication Director di Marlù. «Questa nuova apertura rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso condiviso con Marlù, una collaborazione che negli anni si è consolidata grazie alla fiducia reciproca e alla volontà di crescere insieme. Siamo orgogliosi di continuare a investire nel marchio e di contribuire alla sua presenza sul territorio, con la soddisfazione di vedere concretizzarsi un progetto comune», commenta Andrea Motta, imprenditore e partner in franchising di Marlù. Con questa nuova inaugurazione, Marlù continua a investire in una rete distributiva capace di valorizzare il legame con i territori e con gli imprenditori che scelgono di condividere il percorso del marchio, portando la sua visione del gioiello sempre più vicino alle persone.

c.s. Marlù

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