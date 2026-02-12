Marlù rinnova la partnership con Mare fuori: Al fianco della serie Rai per il secondo anno consecutivo

Marlù rinnova per il secondo anno consecutivo la partnership con Mare Fuori, confermando la propria presenza all’interno della sesta stagione della serie Rai che ha saputo conquistare e parlare alle nuove generazioni con un linguaggio autentico, emotivo e profondamente contemporaneo. Il marchio di democratic jewelry fondato dalle sorelle Fabbri affianca ancora una volta i protagonisti della serie attraverso un product placement pensato per diventare parte del racconto, accompagnando le storie di amicizia, amore, conflitto e riscatto ambientate all’interno dell’IPM di Napoli. In occasione del lancio della nuova stagione, Marlù ha disegnato e realizzato una collana in edizione limitata ispirata a Mare Fuori: un gioiello dal forte significato simbolico, pensato come segno di appartenenza, forza e identità. Un accessorio che diventa messaggio, capace di racchiudere emozioni, legami e desiderio di riscatto. «Mare Fuori racconta storie giovani, vere, spesso difficili, ma sempre attraversate dalla speranza e dal desiderio di riscrivere il proprio futuro – dichiara Marta Fabbri, co-founder e Marketing&Communication Director di Marlù. – È per questo che abbiamo scelto di rinnovare questa partnership: perché crediamo nel potere delle storie che parlano di riscatto, crescita, amicizia, resilienza e accettazione di sé. I gioielli Marlù nascono per accompagnare le persone nei momenti che contano, diventando simboli di ciò che siamo e di ciò che scegliamo di diventare». «Marlù rinnova per la seconda stagione una partnership che si conferma perfettamente integrata nel racconto della serie e capace di superare i confini dello schermo. Per questo nuovo capitolo ha scelto di valorizzare un prodotto iconico della fiction trasformandolo in una limited edition ispirata alla storia e portandolo nei propri negozi.» dichiara Marco Tamiazzo, Direttore Brand Integration Rai Pubblicità. La collaborazione con Mare Fuori, siglata con Rai Pubblicità, si inserisce in un progetto di comunicazione più ampio attraverso cui Marlù continua a dialogare con la propria community su temi come inclusione, rispetto della diversità e valorizzazione dell’unicità individuale.

C.s. - Marlù

