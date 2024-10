Marlù rinnova per il sesto anno la collaborazione con il talent show Amici

È iniziata domenica 29 settembre la ventiquattresima edizione di Amici, il talent show di Canale 5 che anche quest'anno conferma la collaborazione con Marlù, il marchio di gioielli per tutti delle sorelle Fabbri. Un appuntamento, quello con la più celebre scuola d’Italia, che si rinnova per il sesto anno. Marlù ogni settimana offrirà agli allievi della Scuola l’opportunità di vivere un'esperienza speciale di apprendimento, un approfondimento che possa arricchirli non solo nella loro disciplina preferita, ma anche in altre attività performative e creative. Isobel Kinnear, ballerina professionista del programma, sarà il nuovo volto Marlù all’interno della Scuola e accompagnerà i ragazzi attraverso le diverse esperienze speciali con il suo sorriso e la sua energia. Ma le novità e le sorprese non finiscono qui e l’esperienza speciale Marlù raddoppia! Con il concorso Vivi il tuo sogno ad Amici con Marlù, quest’anno i follower Marlù potranno vivere un vero e proprio sogno! Dal 17 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025, grazie a Marlù, ogni settimana una persona potrà vincere la possibilità di assistere alla registrazione di una puntata di Amici24 insieme ad un accompagnatore. Il premio comprende il pernottamento a Roma per la notte successiva al giorno di registrazione, l’esperienza in studio, e una sorpresa Marlù per i due partecipanti all’esperienza speciale. Partecipare è facile: basta rispondere correttamente ad una domanda relativa alle “Esperienze speciali Amici con Marlù” delle precedenti edizioni del programma televisivo. Tutte le informazioni sono su www.viviiltuosognoadamiciconmarlu.it “Siamo felici di aver riconfermato la collaborazione con Amici - sottolinea Marta Fabbri, responsabile Governance Marlù - e, soprattutto, siamo felici di aver portato l’esperienza speciale Marlù al di fuori della Scuola, dando la possibilità ai nostri followers di vivere un sogno: entrare negli studi televisivi di Amici e assistere alle esibizioni dei loro beniamini”.

